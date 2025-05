Black Friday Burger King: Clientes compram combo e ganham pontos para trocar por um Whopper Grátis!

O Burger King anuncia sua BK Friday dando continuidade às ofertas especiais preparadas para todo o mês de novembro. Neste ano, a data está ainda mais icônica e os consumidores terão a oportunidade de aproveitar um nível de desconto que só é possível no BK. Do dia 22 ao dia 26 de novembro, os clientes que estiverem inscritos no Clube BK e comprarem um combo, com valor acima de R$ 21,80, ganharão automaticamente 220 pontos no Clube BK. A pontuação equivale a um Whopper, carro-chefe do Burger King e sanduíche mais aclamado da rede de fast-food. O resgate estará disponível a partir do dia 27 de novembro. E não acaba por aí: completando o ecossistema digital do Burger King, o delivery também será um canal repleto de ofertas, com opções a partir de R$ 4,99, entre elas o BK Cheddar Cheeseburger.

A BK Friday deste ano começou mais cedo para a marca e para os clientes. As ofertas tiveram início no dia 04 de novembro, quando o BK anunciou ofertas a R$ 5,90 – mais baratas do que o preço da gasolina. Agora, para oferecer mais uma experiência exclusiva para os consumidores, a rede anuncia a continuidade dos benefícios previstos para o período. Desta vez, a ideia é garantir que os mais de 3,3 milhões BK Lovers que fazem parte do Clube BK possam usufruir do maior desconto possível – que é a gratuidade. Hoje, o app do Burger King já soma mais de 35 milhões de downloads, portanto, para quem já tem o aplicativo próprio da marca no celular, basta se tornar parte do programa de fidelidade. E, para quem não tem, é só baixar a plataforma nos sistemas operacionais Android ou IOS e se cadastrar no Clube BK.

“O start da BK Friday 2021 foi antecipado, com início no começo de novembro. Seguimos anunciando novos desdobramentos, com o objetivo de oferecer ofertas únicas e benefícios especiais para os BK Lovers. O Clube BK, nosso programa de fidelidade, foi lançado em fevereiro de 2021 e vem ganhando cada vez mais relevância e espaço no coração dos nossos clientes. A partir dele, conseguimos engajar ainda mais nossos fãs, estreitando o relacionamento com os consumidores e oferecendo serviços cada vez mais personalizados”, explica Juliana Cury, Diretora de Marketing da BK Brasil, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país.

Para participar da BK Friday e resgatar os seus pontos, o consumidor deverá baixar o aplicativo do Burger King, cadastrar seu CPF e se inscrever no Clube BK. Na compra de qualquer combo de 22 a 26 de novembro, com valor acima de R$ 21,80, o cliente ganha 220 pontos no Clube BK para resgatar um Whopper ou produtos equivalentes a pontuação. Os pontos devem ser resgatados até 31.12, e para isso, o consumidor pode consultar as lojas BKB participantes diretamente no site – burgerking.com.br/bkfriday

A promoção não acumulativa é válida apenas para 1 CPF, e está disponível em todo território nacional.

A nova campanha conta com o filme produzido pela David do Brasil. Já a campanha de social media é assinada pela Ginga, com desdobramentos nas redes sociais do Burger King Brasil.

“Queremos engajar o público em um momento em que todo mundo está sendo impactado por milhões de promoções. O Whopper estará cheio de graça nos canais da marca, interagindo com os fãs da rede. Criamos uma personalidade única e divertida para o hambúrguer e a audiência terá algumas surpresas ao longo da semana”, diz Fernanda Fontes, CCO da Agência Ginga.