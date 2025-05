Hype Games inaugura a maior Black Friday de sua história

O Hype Games , loja digital da Level Up, foi criado em 2016 para ser referência na distribuição de jogos digitais e recursos para games online no Brasil. E para esta semana, o Hype promete ter a sua maior Black Friday com a campanha Sinta o Hype.

São mais de 2 mil títulos em promoção, com destaque para o desconto de 33% no Game Pass PC de 3 meses (de R$ 89,99 por R$ 59,99) e de 33% na Assinatura PlayStation Plus de 12 meses , (de R$ 199,90 por R$ 133,20). Os produtos da PSN ainda contam com mais 5% de desconto em pagamentos via Pix.

“É a primeira Black Friday que temos tantas equipes dedicadas para oferecer a melhor experiência pro nosso ecossistema gamer. Desde o impacto visual da campanha até a entrega do produto.” diz Décio Penna, Head de E-Commerce da Level Up. “Nossa meta é garantir promoções nas principais frentes do mercado: PCs, consoles e mobile. Vai ter jogo pra todo mundo sentir o hype! A nova campanha de Black Friday é a maior da nossa história”, completa.

Além dos créditos, o site traz títulos importantes com até 90% de desconto. Como a aventura pós-apocalíptica Horizon Zero Dawn Complete Edition (50% de desconto, de R$ 200 por R$ 100), o clássico jogo de sobrevivência zumbi Days Gone (40% de desconto, de R$ 159,92 por R$ 95,95) e as estratégias do Japão medieval de Shadow Tactics: Blades of the Shogun (90% de desconto, de R$ 79,99 por R$ 8).

