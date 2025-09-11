Under é a infraestrutura oficial de TI da 30ª Maratona SBC de Programação

A Under foi selecionada para fornecer a infraestrutura oficial de TI da 30ª Maratona SBC de Programação, organizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e reconhecida como a Olimpíadas da Programação, sendo integrante do circuito oficial do International Collegiate Programming Contest (ICPC), torneio que reúne anualmente milhares de estudantes de mais de 100 países.



A Maratona SBC de Programação – criada em 1995 – reúne estudantes de graduação e início de pós-graduação em áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação e Matemática, e desafia o raciocínio, o trabalho em equipe e a capacidade de solucionar problemas sob pressão. Este ano, além de promover desenvolvimento técnico, o evento reforça seu papel de impulsionador de carreiras tecnológicas.

A primeira fase da competição tem início em 13 de setembro e já no dia 20 serão definidos os classificados para a final brasileira, que acontece em São Paulo de 6 e 9 de novembro. As melhores equipes podem representar o Brasil na Final Latino-Americana e disputar a Final Mundial no ano que vem.



A edição comemorativa do maior torneio de programação do Brasil já registra recorde: de mais de 1.100 times de 236 universidades de 24 estados inscritos na Fase Zero e mais de 4 mil participantes na Primeira Fase, que terá terá provas presenciais em 53 sedes espalhadas pelo Brasil. O destaque é para o crescimento da participação feminina, que chegou a 18% nesta edição, com 745 meninas.

A infraestrutura tecnológica necessária para a competição oferecida pela Under será para as edições de 2025 e 2026 da maratona e leva em conta as necessidades dos competidores: robustez, alta disponibilidade, escalabilidade e alta performance para o desenvolvimento dos projetos que serão avaliados. Além disso, a maratona conta com monitoramento 24×7, backup, link dedicado de até 40 Gbps e segurança padrão Tier 3.



Segundo Cristian Aires, diretor de operações da Under, o apoio à 30ª Maratona SBC de Programação reforça o compromisso da empresa com a formação de novos talentos no Brasil em um setor em franco crescimento, a computação. “A inovação demanda profissionais capacitados e a Maratona SBC de Programação é uma iniciativa importante para a jornada de formação dos jovens que desejam abraçar uma carreira promissora e desafiadora”.