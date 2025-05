Criador do jogo The Sims anuncia novo game com NFTs

Recentemente, o desenvolvedor responsável pela série de jogos The Sims anunciou que está trabalhando no lançamento de um novo jogo, baseado dentro de uma cadeia de blocos, que vai utilizar a inteligência artificial. The Sims foi muito popular no começo da década passada, tendo vendido mais de 200 milhões de cópias.

O jogo chamado Proxi é a nova empreitada do designer de jogos Will Wright. Esse vai ser o fruto da parceria da sua empresa de jogos com o sistema de cadeia de blocos da Forte Labs. A parceria permitirá que seus jogadores consigam criar seu próprio conteúdo utilizando NFTs, dando, assim, muito mais liberdade para eles dentro do jogo.

O objetivo principal desse jogo vai ser o autoconhecimento. Ele vai permitir que os jogadores possam criar ações para suas mentes, dando o direito a terceiros de explorarem elas, sendo que a mente vai ser criada com desenhos tridimensionais, fotos e também arquivos de áudio.

Os jogadores deste jogo vão poder organizar suas memórias, ver como pensam e o que faz deles únicos. De forma geral, o conceito desse jogo é inovador, e vai permitir que jogadores do mundo inteiro possam interagir de forma muito mais íntima, literalmente mergulhando nas mentes uns dos outros.

NFTs e jogos: uma combinação de sucesso

Os NFTs e o mercado de jogos virtuais têm crescido muito nos últimos meses, principalmente por conta da oportunidade oferecida às pessoas de conseguir ganhar dinheiro enquanto jogam.

Na verdade, a tecnologia por trás desses ativos não fungíveis virtuais permite que a indústria de jogos consiga monetizar os jogos de forma muito mais eficiente. De acordo com o relatório divulgado, as grandes instituições têm contribuído cada vez mais com criptomoedas, o que faz com que o preço desse ativo acabe subindo, o que é vantajoso tanto para as empresas quanto para o mercado. Sites como o Aplicativo Yuan Pay oferecem aos comerciantes novatos a oportunidade de mergulhar no mercado de criptografia em um ambiente regulamentado e seguro.

Antigamente, para que uma empresa pudesse monetizar um jogo, existiam poucas opções: ou ela vendia a cópia do jogo em si, ou criava mecânicas de monetização dentro do próprio jogo, como é o caso de skins e itens cosméticos. Entretanto, as NFTs levam esse tipo de monetização a um próximo nível, permitindo que itens customizados e cosméticos sejam únicos.

Na verdade, esse tipo de ativo está presente em vários setores industriais diferentes, inclusive na indústria de esportes. Atualmente, vários times têm utilizado NFTs para vender itens colecionáveis para os seus fãs, permitindo que eles possam comprovar, por meio dessa nova tecnologia, que são os donos verdadeiros de determinado item.

A indústria dos jogos apenas agora está voltando sua atenção para esse mercado. Claro, quem já estava dentro do setor de criptos saiu na dianteira, produzindo jogos simples mas que são divertidos, que ainda oferecem a chance de ganhar dinheiro. Recentemente, grandes nomes da indústria de jogos têm se interessado cada vez mais por esse mercado. Muito provavelmente nos próximos anos vamos ver grandes jogos surgindo.

Como funciona um NFT?

De forma bem simplificada, esse tipo de ativo virtual funciona através da tecnologia de cadeia de blocos. Basicamente, é registrada dentro da cadeia de blocos uma informação, referente a algum tipo de arquivo, seja ele uma peça de arte, ou até mesmo um item de jogo.

O NFT é esse registro, e serve como uma confirmação, que permite ao dono do registro confirmar que aquele arquivo pertence a ele. Esse tipo de tecnologia é muito interessante para colecionadores, já que dessa forma é possível que eles consigam confirmar a legitimidade do item que estão comprando.

Existem diversas outras funcionalidades que podem ser aplicadas a essa tecnologia, entretanto, tudo ainda é muito recente. Claro, esse tipo de arquivo virtual não fungível existe há algum tempo, mas apenas nos últimos dois anos é que realmente começou a ser explorado de forma mais ampla.

Atualmente é muito fácil encontrar esse tipo de ativo dentro dos mais diferentes setores, desde times de futebol até artes digitais. Esse é o tipo de mercado que emergiu de forma muito rápida e forte, mas que ainda tem que provar a sua capacidade de se manter firme.

De forma geral, investir nesse mercado pode ser uma boa ideia se você estiver acompanhando as notícias mais recentes. Porém, assim como as moedas virtuais, esse tipo de ativo também possui uma volatilidade alta. É necessário que você esteja sempre muito bem informado para conseguir aproveitar as melhores oportunidades que esse mercado pode oferecer para você, como investidor de ativos virtuais.