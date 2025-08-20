Trainee Saint-Gobain 2026 está com inscrições abertas; vagas em várias áreas

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee Saint-Gobain Brasil – edição 2026, voltado a jovens talentos que queiram construir carreira em uma multinacional com forte propósito: tornar o mundo um lugar melhor e transformar o futuro por meio da sustentabilidade, da inovação e da colaboração.
A multinacional francesa, que neste ano celebra 360 anos de história e está presente em 80 países, aposta fortemente em uma cultura voltada ao crescimento profissional e à satisfação pessoal de seus colaboradores como diferencial para atrair e reter talentos. Reflexo desse compromisso, seu programa chega à sua 30ª edição, consolidando-se como um dos mais tradicionais da indústria.
O processo seletivo será realizado de forma 100% online e as inscrições podem ser feitas até 16 de setembro de 2025, pelo site traineesaintgobain.com. Os candidatos selecionados iniciam o programa em janeiro de 2026.
Com duração total de 18 meses – sendo 12 meses de programa e seis meses de pós-programa –, a jornada inclui uma trilha de desenvolvimento estruturada, com foco em capacitação técnica e comportamental, mentorias de carreira, imersão em negócios e projetos estratégicos. Os participantes também terão a oportunidade de viajar para conhecer unidades industriais, dialogar com executivos e desenvolver habilidades essenciais para o futuro.
Além da capacitação técnica, o programa estimula o protagonismo dos trainees por meio do desenvolvimento de projetos estratégicos com impacto real nos negócios do grupo. “Na Saint-Gobain, valorizamos quem deseja crescer junto com a gente e contribuir com soluções que ajudem a transformar a vida das pessoas. Nosso programa de trainee é uma porta de entrada para quem quer fazer parte dessa jornada com propósito”, afirma Gustavo Siqueira, vice-presidente de Recursos Humanos América Latina na Saint-Gobain.
As oportunidades são para atuação em diversas áreas da companhia, como Industrial, Controladoria, Marketing, Compras, RH, Supply Chain, Controle de Qualidade, EHS, WCM e CSR. Os trainees poderão trabalhar nas diferentes unidades da Saint-Gobain em cidades como São Paulo, Mauá, Jandira, Capivari, Embu das Artes, Cotia e Abreu e Lima (PE).
Pré-requisitos:
- Bacharelado concluído entre junho de 2022 e julho de 2025
- Inglês a partir do nível intermediário (avançado apenas para algumas posições; há apoio com curso de idiomas durante o programa)
- Disponibilidade para mobilidade entre cidades e estados
- Disponibilidade para atuação presencial em horário comercial
Benefícios oferecidos incluem:
- Assistência médica e odontológica
- Previdência privada
- Participação nos lucros e resultados
- Vale-refeição ou refeitório no local
- Seguro de vida em grupo
- Estacionamento ou vale-transporte
- Remuneração compatível com o mercado
- Programa de aquisição de ações da companhia
(Benefícios podem variar conforme a unidade de negócio)
SERVIÇO
Programa de Trainee Saint-Gobain Brasil – edição 2026
Inscrições: até 16 de setembro de 2025
Site e inscrições: traineesaintgobain.com
Duração: 18 meses (12 meses de programa + 6 meses de pós-programa)
Início das atividades: Janeiro/2026
Locais de atuação: diversas unidades em SP e PE
Áreas: Industrial, Controladoria, Marketing, Compras, RH, Supply Chain, Controle de Qualidade, EHS, WCM e CSR.
Pré-requisitos: graduação entre jun/22 e jul/25, inglês a partir do nível intermediário, disponibilidade para mobilidade geográfica