Trainee Saint-Gobain 2026 está com inscrições abertas; vagas em várias áreas

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee Saint-Gobain Brasil – edição 2026, voltado a jovens talentos que queiram construir carreira em uma multinacional com forte propósito: tornar o mundo um lugar melhor e transformar o futuro por meio da sustentabilidade, da inovação e da colaboração.

A multinacional francesa, que neste ano celebra 360 anos de história e está presente em 80 países, aposta fortemente em uma cultura voltada ao crescimento profissional e à satisfação pessoal de seus colaboradores como diferencial para atrair e reter talentos. Reflexo desse compromisso, seu programa chega à sua 30ª edição, consolidando-se como um dos mais tradicionais da indústria.

O processo seletivo será realizado de forma 100% online e as inscrições podem ser feitas até 16 de setembro de 2025, pelo site traineesaintgobain.com. Os candidatos selecionados iniciam o programa em janeiro de 2026.

Com duração total de 18 meses – sendo 12 meses de programa e seis meses de pós-programa –, a jornada inclui uma trilha de desenvolvimento estruturada, com foco em capacitação técnica e comportamental, mentorias de carreira, imersão em negócios e projetos estratégicos. Os participantes também terão a oportunidade de viajar para conhecer unidades industriais, dialogar com executivos e desenvolver habilidades essenciais para o futuro.

Além da capacitação técnica, o programa estimula o protagonismo dos trainees por meio do desenvolvimento de projetos estratégicos com impacto real nos negócios do grupo. “Na Saint-Gobain, valorizamos quem deseja crescer junto com a gente e contribuir com soluções que ajudem a transformar a vida das pessoas. Nosso programa de trainee é uma porta de entrada para quem quer fazer parte dessa jornada com propósito”, afirma Gustavo Siqueira, vice-presidente de Recursos Humanos América Latina na Saint-Gobain.

As oportunidades são para atuação em diversas áreas da companhia, como Industrial, Controladoria, Marketing, Compras, RH, Supply Chain, Controle de Qualidade, EHS, WCM e CSR. Os trainees poderão trabalhar nas diferentes unidades da Saint-Gobain em cidades como São Paulo, Mauá, Jandira, Capivari, Embu das Artes, Cotia e Abreu e Lima (PE).

Pré-requisitos:

Bacharelado concluído entre junho de 2022 e julho de 2025

Inglês a partir do nível intermediário (avançado apenas para algumas posições; há apoio com curso de idiomas durante o programa)

(avançado apenas para algumas posições; há apoio com curso de idiomas durante o programa) Disponibilidade para mobilidade entre cidades e estados

entre cidades e estados Disponibilidade para atuação presencial em horário comercial

Benefícios oferecidos incluem:

Assistência médica e odontológica

Previdência privada

Participação nos lucros e resultados

Vale-refeição ou refeitório no local

Seguro de vida em grupo

Estacionamento ou vale-transporte

Remuneração compatível com o mercado

Programa de aquisição de ações da companhia

(Benefícios podem variar conforme a unidade de negócio)

SERVIÇO

Programa de Trainee Saint-Gobain Brasil – edição 2026

Inscrições: até 16 de setembro de 2025

Site e inscrições: traineesaintgobain.com

Duração: 18 meses (12 meses de programa + 6 meses de pós-programa)

Início das atividades: Janeiro/2026

Locais de atuação: diversas unidades em SP e PE

Áreas: Industrial, Controladoria, Marketing, Compras, RH, Supply Chain, Controle de Qualidade, EHS, WCM e CSR.

Pré-requisitos: graduação entre jun/22 e jul/25, inglês a partir do nível intermediário, disponibilidade para mobilidade geográfica