Submarino faz a maior live gamer da história da BlackFriday

Com a estratégia de estar cada vez mais próximo do público gamer, o Submarino – marca que traz as últimas tendências em tecnologia, livros, games, entretenimento, cultura pop e inovação – preparou uma ação inovadora para esta Black Friday. No dia 25 de novembro, a partir das 21h, uma live commerce inédita reunirá 12 influenciadores do universo gamer, além dos embaixadores da LOUD – organização que reúne influenciadores e times profissionais de eSports patrocinada pelo Submarino – e de atrações musicais, com transmissão simultânea em seis dos maiores canais da Twitch Brasil, que juntos somam mais de 80 milhões de espectadores nos canais da plataforma.

A Live Sub Friday, idealizada pela DRUID e produzida pela SANDBOX, será transmitida diretamente da arena da LOUD, em São Paulo, e contará com a cobertura simultânea nos canais dos influenciadores Loud_Babi, Coringa, TheDarkness, Blackoutz, Robo, Loud_Taspio e Diogo Defante, além dos embaixadores Thaiga, Voltan, Miih, GS e Brabox interagindo ao vivo com o público. A live também conta com a participação dos artistas musicais Guxta e Jottapê MC. Os convidados também jogarão games como League of Legends, Fortnite, Rocket League, além de darem dicas de produtos e anunciarem as super ofertas promovidas pelo Submarino. E para inovar ainda mais, em alguns momentos, a live migrará para dentro do servidor Cidade Alta, com dinâmicas e descontos exclusivos.

“Por sermos a 1ª loja de e-commerce com real experiência phygital de compra dentro do Cidade Alta, nesta Black Friday, resolvemos novamente levar nosso público para o servidor, como fizemos recentemente no aniversário da marca. Na ocasião, promovemos uma festa dentro do jogo com mais de 90 convidados, entre influenciadores e streaming parceiros. Com isso, conquistamos um resultado incrível. Foram mais de 3 milhões de visualizações do evento em todas as plataformas de live streaming de games da atualidade, como Twitch, Facebook Gaming, Booyah e NimoTV; além de mais de 100 mil views simultâneos e mais de 50 horas de transmissão. Temos certeza de que o sucesso desta atual iniciativa, que é inédita no segmento, será ainda maior”, destaca Vitor Monte, head de marketing do Submarino.

“Ao criar experiências únicas para o público gamer, o Submarino mostra que está cada vez mais próximo dessa audiência e por isso imaginamos uma live que trouxesse gamers de todos os estilos, transmitida em diversos canais e para todos os públicos, para criar um evento único na Black Friday, o maior da história dedicado ao cenário.” comenta Claudio Lima CEO da DRUID, agência responsável pela realização da iniciativa.

Outras ações

Além da Live Sub Friday, nesta Black Friday, o Submarino contará com um time especial de 15 a 20 influenciadores especializados em livros, games e tecnologia, interagindo em suas redes sociais durante a semana da Black Friday e anunciando as principais promoções da marca. Entre os nomes confirmados, estão: Gabriela Prioli, Pedro Pacífico (@book.ster), Coisa de Nerd, Nina Talks, Vitor diCastro, Paola Aleksandra, Ju Cirqueira, Beatriz Paludetto, Geek Freak e Kabook TV.

O Submarino promoverá ainda uma live especial de livros na plataforma Twitch, com as melhores ofertas da marca para a categoria no dia da Black Friday, 26/11.

Campanha SubFriday

A campanha, criada e desenvolvida pela Artplan, foi totalmente inspirada neste universo dos jogos, destacando – inclusive – algumas dicas para todo mundo se dar bem nesta oportunidade. A campanha Esquenta SubFriday está no ar e leva para as redes sociais, site e app do Submarino as ofertas antecipadas da marca para esta Black Friday. São descontos de até 70% em produtos nas categorias de livros, games, tech e muito mais. Além disso, todo dia tem um cupom de até R﹩300 OFF para uso exclusivo de compras no app. Já para a campanha do evento, com o conceito “SubFriday Nível Hard, a BlackFriday do Submarino com descontos difíceis de superar”, a campanha traz filme, com 30 e 15 segundos de duração, ambientado no universo gamer.

Para Felippe Mendonça, diretor de criação da Artplan RJ, existem vários níveis de Black Friday. “Tem aquela bem basicona que não tem nada tão diferente, aquela Black Friday para iniciantes que acreditam em qualquer oferta que tem por aí… E tem a Black Friday do Submarino que alcança suas ofertas em outro patamar: o da Black Friday Nível Hard, o que nos inspirou em toda estratégia de comunicação deste ano”, finaliza.

O conceito e criação da campanha foi feito pela agência Artplan. Já a contratação e gerenciamento dos influenciadores para a campanha da marca foram feitos pelas agências Stage Digital e Play9.