Games + diversão, ao vivo no TikTok

Para celebrar a comunidade de games no TikTok, estamos lançando o “Game Room”, uma série de lives mensais apresentando alguns dos principais criadores de conteúdo de games no TikTok, além de celebridades no mundo todo jogando seus games favoritos. Esta nova experiência engloba o melhor da cultura gamer, revelando novas maneiras de jogar e se divertir no TikTok. A iniciativa faz parte do projeto global Gaming On TikTok, com a hashtag #JogosCompetitivos, tema geral da plataforma em Novembro.

Jogar no TikTok é uma experiência inclusiva, que reúne os fãs de games, desde cosplayers, jogadores de PC ou de tabuleiro e até fãs casuais, para se conectar e compartilhar suas experiências, dentro e fora da tela. Alimentados por uma comunidade global dinâmica, os criadores podem se conectar por meio de nossa plataforma. No TikTok, a comunidade de games exibe suas experiências favoritas compartilhando gameplays emocionantes, apresentando configurações de jogos, participando de tendências hilárias e dando voz aos espectadores, que podem participar comentando tudo.

A primeira transmissão no Brasil contará com a apresentadora de games Nyvi Estephan @nyviestephan e convidados ilustres direto de um estúdio. Eles vão jogar o battle royale divertidoFall Guys, além de interagir no chat com os fãs. O jogo reúne até 60 competidores, que devem superar desafios para acumular pontos e ganhar novas fantasias. Entre no perfil oficial do TikTok @tiktokbrasil no sábado, 27 de novembro, às 15h, e participe!

Estamos animados em continuar trazendo o melhor dos games e mal podemos esperar para ver como os fãs e espectadores interagem e reagem a essa primeira grande live de games do Tik tok.