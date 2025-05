“Ronaldo TV” estreia e abre canal direto entre o Fenômeno e seus fãs

Ronaldo Fenômeno, que fez história como jogador e hoje é um empresário de sucesso, vai mostrar uma nova faceta: a de criador de conteúdo. Estreia, nesta quinta-feira, a “ Ronaldo TV “: um canal na Twitch no qual irá fazer lives jogando games, comentando futebol, transmitindo eventos e interagindo com os fãs e outros criadores de conteúdo. A primeira transmissão em streaming acontece nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O canal, um hub de conteúdo, vai levar ao público a visão de mundo do craque e suas grandes paixões: esporte, entretenimento e cultura. O canal faz sua estreia oficial hoje (25/11) às 19h com uma live Call of Duty com a presença de Gaulês e Ninext, dois grandes steamers brasileiros com história com COD.

“Quando a pandemia começou, o isolamento me levou a imergir com mais profundidade no mundo dos games. Eu passei a jogar mais e fui sentindo uma necessidade cada vez maior de me conectar com os fãs, interagir, retribuir. Assistir a lives também virou rotina, fui me interessando mais pelo universo virtual e pela forma como os jovens estão conectados, mudando hábitos e, consequentemente, padrões de consumo. Foi vivendo esse processo que surgiu a ideia da Ronaldo TV.”, explicou Ronaldo.

Com a missão de inspirar as pessoas e aproximá-las do Fenômeno, a “Ronaldo TV” vai fazer lives do quarto da casa dele ou de onde estiver para falar de assuntos do momento ou se divertir com os amigos. Tudo ao vivo na Twitch e com muita interação com o público. Quem não conseguir assistir ao vivo, terá a opção de ver os highlights no “Youtube”, no canal “Cortes Ronaldo TV”.

Um dos eventos que já está na grade de programação para dezembro é o “Galáticos Open”, um torneio beneficente de tênis, em prol da “Fundação Fenomenos”. De 12 a 19 de dezembro, Ronaldo receberá seus amigos em sua casa para uma competição. Além dos eventos, ele tem planos de comprar direitos de transmissão, apresentar um podcast e lançar uma produtora de conteúdo. Na primeira fase da “Ronaldo TV”, o canal, em parceria com Call of Duty, vai transmitir um torneio de “Call of Duty: Warzone” que reunirá pro players e jogadores de futebol

A “Ronaldo TV” é um projeto da holding ODDZ Network, lançada esse ano, com atuação nos mercados de esportes e entretenimento, entre outros. A ODDZ tem foco na transformação da jornada do fã, proporcionando experiências únicas. Diretor de conteúdo da holding, Marco Antonio Araújo explicou alguns dos objetivos do projeto.

“Queremos que o público conheça o Ronaldo de perto e crie intimidade com ele. O Ronaldo vai conversar o tempo todo com o público do chat, queremos muita interação. A “Ronaldo TV” vai trazer autenticidade, bom humor e muito entretenimento. Ele vai ligar a câmera para conversar, jogar games ou comentar os jogos dos principais campeonatos do mundo. Além disso, o canal vai abrir as portas para outros criadores que vão se conectar com a enorme base de fãs do Ronaldo”.