SAGA de Santo André firma parceria com o CapacitaTech e vai oferecer oficinas gratuitas de games, animação e photoshop

A SAGA, maior rede de escolas de games e arte digital do Brasil, anuncia parceria com o CapacitaTech , programa de capacitação profissional do Parque Tecnológico de Santo André. Com o acordo, a SAGA passará a oferecer oficinas gratuitas de ‘Introdução à Animação 2D’, ‘Introdução aos Games’ e ‘Introdução ao Photoshop’ para moradores da cidade. Para participar, basta entrar no site , preencher o cadastro e escolher entre estudar on-line ou presencialmente na unidade SAGA de Santo André-SP, localizada no centro da cidade. Feito isso, a SAGA entrará em contato por telefone para agendar o dia e horário da aula. Ao final da oficina, os alunos receberão certificado internacional com selos da SAGA, Adobe e Autodesk.

“Com essa parceria, reforçamos nosso compromisso com a cidade, onde temos uma unidade desde 2017 e já formamos cerca de 6 mil alunos da região do ABC”, diz Fabiano Holtsmann, coordenador de novos negócios da SAGA de Santo André. “Toda trajetória tem seu primeiro passo e a SAGA, como referência para quem quer seguir carreira nos setores de games e arte digital, não poderia deixar de participar de uma iniciativa como essa, ainda mais em 2021, quando estamos completando vinte anos”.

Na oficina ‘Introdução à Animação 2D’, os interessados irão conhecer na prática as possibilidades oferecidas pelo software de animação e efeitos visuais After Effects, muito utilizado em pós-produção de vídeos por profissionais do setor. Já na oficina ‘Introdução aos Games’, os participantes farão uma imersão na ferramenta Unreal Engine, um dos principais motores de desenvolvimento de games da indústria, e na oficina ‘Introdução ao Photoshop’, os alunos conhecerão as principais ferramentas do software de edição de imagens mais utilizado do mundo pela indústria criativa.

O CapacitaTech disponibiliza cerca de 7 mil cursos gratuitos de capacitação em Tecnologia da Informação e oportunidades de certificação na área, oferecidos por cerca de 80 empresas e instituições do Brasil e do mundo. A iniciativa é realizada sem custos por parte da Prefeitura de Santo André, em parceria entre o Parque Tecnológico de Santo André e o especialista em TI Jaime Linhares Laibida Junior.