Snapdragon Tech Summit – Dia 2

Qualcomm expande portfólio com Snapdragon 8cx Gen 3 e 7c + Gen 3 para acelerar a computação móvel

Durante o Snapdragon Tech Summit anual, a Qualcomm Technologies, Inc. expandiu o portfólio de soluções para PCs Always On, Always Connected com o lançamento da plataforma de computação Snapdragon 8cx Gen 3, projetada para oferecer o desempenho e experiências excepcionais que os usuários merecem em laptops ultra-slim premium sem ventilador. Para fortalecer os ecossistemas básicos do Windows PC e Chromebook com conectividade 5G robusta e experiências de IA avançadas, a empresa também revelou a plataforma de computação Snapdragon 7c + Gen 3. Ambas as plataformas utilizam tecnologia inteligente e conectada para modernizar as experiências do PC e redefinir a computação móvel para os usuários finais

“O Snapdragon 8cx Gen 3 se baseia na tecnologia que transformou a indústria do PC, oferecendo experiências premium com desempenho inovador por watt, câmera e áudio imersivos com aceleração de IA aprimorada, conectividade 5G ultrarrápida e segurança de chip para nuvem sistemas sem venti;ação”, afirma Miguel Nunes, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Qualcomm Technologies, Inc.“ Com o Snapdragon 7c + Gen 3, estamos elevando o nível de entrada ao estender a computação móvel 5G aos ecossistemas.

Mais informações: https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/11/30/qualcomm-technologies-and-google-cloud-announce-collaboration-neural

Qualcomm apresenta a plataforma de jogos Snapdragon G3x Gen 1 para impulsionar uma nova geração de dispositivos de jogos dedicados

A Qualcomm Technologies, Inc. anunciou hoje a Snapdragon®G3x Gen 1 Gaming Platform, uma plataforma desenvolvida para um propósito que permite aos gamers o jogar seus jogos favoritos. A plataforma oferece desempenho de ponta para executar todos os jogos Android, bibliotecas de jogos em nuvem e streaming de jogos de seu console doméstico ou PC, além de se divertir com seus aplicativos Android favoritos. Reunindo todo o arsenal de tecnologia Snapdragon Elite Gaming ™ para criar uma categoria especial de produtos de jogos de consumo dedicados, a plataforma foi projetada para fornecer experiências incríveis para jogadores em movimento.

Mais informações: https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/12/01/qualcomm-introduces-snapdragon-g3x-gen-1-gaming-platform-power-new