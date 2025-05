O app Strava passa a ser integrado no novo smartwatch da Mormaii

O smartwatch Mormaii Life mal chegou ao mercado e já apresenta novidade, que também facilita a vida de quem curte a vida em momentos outdoor. Andar de bike e correr, por exemplo, são práticas muito comuns na cultura do brasileiro. O Strava, aplicativo nº 1 para corredores e ciclistas, monitora também o percurso das atividades, calorias, batimentos, distância, ritmo médio e tempo, além de compartilhar as informações nas redes sociais. O Strava é considerado o melhor monitoramento do mundo, e agora está integrado no relógio inteligente da Mormaii. A novidade está oficialmente disponível para os usuários.

Todas as atividades feitas no Mormaii Smartwatches serão enviadas para a conta do usuário do Strava.