Jornada EaD Mackenzie discute na segunda-feira (06) o futuro da educação e formação profissional

Entre os dias 6 e 8 de dezembro, a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) realiza a Jornada EAD Mackenzie, uma série de lives com convidados renomados de dentro e de fora de nossa instituição, mais de 40 oficinas ministradas por professores do Mackenzie e um curso gratuito sobre Lifelong Learning, com certificado.

A Jornada contará com temáticas como o acesso ao ensino na sociedade brasileira; espiritualidade, educação e significado do trabalho; EaD X presencial; e a presença de Marco Tullio de Castro Vasconcellos, reitor da UPM; Gilson Rodrigues, presidente da Associação de Moradores de Paraisópolis e presidente do G10 Favela; Reverendo Robinson Grangeiro Monteiro, chanceler da UPM; Thiago Borsari, diretor de gestão de pessoas do Banco do Brasil; Daniela Vieira, diretora da Faculdade de Computação e Informática da UPM; Roberto Campos, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna; Janette Brunstein, pró-reitora dos cursos de graduação da UPM; Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação; Guilherme Cavalieri, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no estado de São Paulo.

O objetivo da ocasião é conectar pessoas, divulgar a qualidade de nossos cursos EAD e discutir temáticas relevantes que envolvam educação e formação profissional, relacionando ao futuro da educação a distância.

Para saber mais sobre e fazer sua inscrição acesse aqui.

Serviço

Jornada eaD Mackenzie

Data: 6 a 8 de dezembro