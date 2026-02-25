Docusign firma parceria com a Anthropic para levar seus fluxos de trabalho inteligentes de contratos ao Cowork

A Docusign anunciou nesta terça (24) que sua plataforma de Intelligent Agreement Management (IAM) está disponível como parte do Cowork da Anthropic. Ao conectar-se à Docusign no Cowork, as empresas podem criar, revisar, enviar e gerenciar contratos com segurança do início ao fim — tudo por meio de comandos de voz em linguagem natural.

Essa integração transforma a maneira como as equipes trabalham com contratos, passando da sumarização passiva para a execução ativa, como a elaboração de contratos, o encaminhamento para revisão e o acionamento de ações subsequentes em departamentos jurídicos, de vendas, compras, RH e outros.

“A Docusign e a Anthropic estão elevando o padrão para ações relacionadas a contratos”, disse Allan Thygesen, CEO da Docusign. “O que a Docusign traz para experiências interativas como o Cowork é um contexto profundo em todos os contratos comerciais — os fluxos de trabalho inteligentes que sabem como agir com base nesse contexto, além da confiança, segurança e escalabilidade que as empresas esperam.”

“O Cowork foi projetado para transformar intenções em ações, em trabalhos complexos e com várias etapas”, disse Matt Piccolella, Líder de Produto para Aplicativos Empresariais da Anthropic. “A parceria com a Docusign traz um sistema líder de registro e execução de contratos para a experiência do Cowork, para que as pessoas possam automatizar com confiança os fluxos de trabalho de contratos mais importantes para seus negócios.”

Aqui estão alguns exemplos do que as equipes podem realizar:

· Use linguagem natural para redigir um contrato a partir do modelo de Contrato de Prestação de Serviços da Docusign, preencha os detalhes da empresa e encaminhe-o para o Departamento Jurídico para revisão.

· Veja instantaneamente todos os contratos de clientes com vencimento nos próximos 90 dias que contenham cláusula de aumento de preço e tome medidas diretamente com base nos resultados.

· Revise as alterações sugeridas por IA em um contrato de serviço, alinhe-as à política da empresa e acione um fluxo de trabalho de revisão de fornecedores.

· Solicite um relatório resumido de todos os contratos ativos com cláusula de “proteção de dados” e exporte-o, formatado e pronto para compartilhar.

· Inicie um novo fluxo de trabalho de integração de clientes e seja notificado assim que a verificação de identidade for concluída, sem sair do Cowork.

Capacitando equipes onde elas já trabalham

As empresas modernas não deveriam ter que alternar entre suas ferramentas de IA preferidas e seus fluxos de trabalho de contratos mais críticos. Com o Docusign integrado nativamente ao Cowork, as equipes podem executar fluxos de trabalho de contratos sofisticados sem interromper como e onde trabalham.

Baseado na confiança empresarial

O conector Docusign, construído com base no Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), traz segurança de nível empresarial para todos os fluxos de trabalho de contratos no Cowork. As empresas precisam ser autenticadas pela plataforma, o acesso é baseado em permissões e os dados do contrato permanecem privados e sob o controle do cliente.

O conector Docusign MCP está disponível hoje em versão beta globalmente, apenas em inglês, através do Diretório de Conectores da Anthropic para clientes Docusign.