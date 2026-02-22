YouCast lança plataforma SaaS de automação inteligente para ISPs

A YouCast anuncia o lançamento da MAT NUVEM, sua nova plataforma SaaS de automação operacional para provedores de internet (ISPs). Desenvolvida em conjunto com a Iquall Networks, a solução traz ao mercado brasileiro um elevado nível de automação, inteligência e padronização operacional, até então restrito às grandes operadoras de telecomunicações.

Em um cenário de margens apertadas, redes cada vez mais complexas e clientes exigentes, a plataforma MAT NUVEM atua como uma camada de orquestração inteligente baseada em IA, capaz de transformar infraestruturas híbridas — fibra, rádio, Wi-Fi e redes móveis 4G/5G — em serviços digitais gerenciáveis, previsíveis e escaláveis.

“O ISP brasileiro necessita parar de operar na base do improviso e passar a trabalhar com previsibilidade, eficiência e dados. Automatizar não é mais diferencial — é sobrevivência competitiva”, afirma Raul Faller, diretor da YouCast.

A proposta da YouCast é levar tecnologia de classe mundial para ISPs de pequeno e médio porte, sem a necessidade de investimentos pesados em infraestrutura de TI. No modelo SaaS, a plataforma cresce junto com a base de assinantes do provedor.

Automação de ponta a ponta, da venda ao suporte

A MAT NUVEM conecta as áreas comercial, técnica e de operação em um único fluxo digital, eliminando processos manuais, planilhas paralelas e retrabalho. Entre os principais recursos estão:



– Ativação automática de serviços B2C – provisionamento rápido e sem erro humano;

– Qualificação técnica em tempo real – validação da cobertura e capacidade antes da venda;

– Troubleshooting Zero Touch – diagnóstico e correção automática de falhas com apoio de IA;

– Inventário digital de rede – visão completa e atualizada dos ativos;

– Compliance de serviços – padronização operacional e conformidade técnica;

– Roteamento inteligente – melhor uso dos recursos da rede;

– Planejamento de capacidade – crescimento estruturado, evitando gargalos.

Com isso, o ISP reduz custos operacionais, melhora a experiência do assinante e ganha escala sem aumentar proporcionalmente sua equipe técnica.

Segundo a YouCast, outro grande diferencial da MAT NUVEM está na sua entrega como serviço. “O provedor não precisa montar um time de desenvolvimento nem investir em servidores e sistemas complexos. Ele acessa uma plataforma pronta, robusta e escalável, pagando de acordo com seu crescimento”, explica Faller.

A solução integra ainda dados de experiência do usuário e desempenho de rede, criando uma base sólida para decisões operacionais orientadas por dados.

“A união entre a expertise tecnológica da Iquall e a experiência de mercado da YouCast resultou em uma plataforma pensada para a realidade dos ISPs brasileiros — prática, escalável e orientada a resultado”, afirma Matias Lampert, CEO da Iquall Networks.

Apresentação internacional na MWC 2026

A nova plataforma será apresentada ao mercado internacional durante o Mobile World Congress 2026, de 2 a 5 de março, em Barcelona, marcando a entrada da YouCast – em parceria com a Iquall – em uma nova fase: transformar ISPs em operadores digitais automatizados e orientados por inteligência. O estande 5C10 fica no Hall 5 do MCW.