Começa hoje a CCXP Worlds 2021

Está preparado para a segunda edição virtual do maior festival de cultura pop do mundo? Então abra seu computador ou desbloqueia sua tela inicial no telefone e acompanhe a CCXP Worlds 2021 que começa hoje (4/12) e vai até domingo (5/12), com mais de 60 horas de conteúdo, graças a uma parceria exclusiva com a Twitch, plataforma de streaming oficial do evento, grandes convidados, incluindo Francis Coppola diretor de O Poderoso Chefão, Sir Patrick Stewart, Karl Urban, Jonh Cena e muitas supressas que os fãs não perdem por esperar neste primeiro dia de evento. Todos os conteúdos poderão ser acessados de forma gratuita por meio da plataforma neste link.

Neste sábado os estúdios confirmados são: Netflix, Globoplay, Crunchyroll, Paramount, HBO Max e Sony. A primeira já informou que terá conteúdo sobre La Casa de Papel e a Sony fechará o primeiro dia com um painel cheio de suspense e muita expectativa sobre o conteúdo que será apresentado. Vale lembrar que, o CCXPverso está em curso, e o risco desta realidade mudar, pode gerar a inserção de novos grandes painéis e artistas a qualquer momento. As novidades que serão apresentadas no palco da Globoplay seguem guardadas a sete chaves, mas podem confiar que vem coisa boa. A Paramount já divulgou que um dos seus destaques será o novo longa da franquia Pânico e uma entrevista exclusiva com Francis Coppola.

Dona de um novo programa no streaming que estreia na CCXP, a apresentadora Angélica se junta a Andreza Delgado para trazer novidades no painel da HBO Max envolvendo o universo DC, o legado de Harry Potter, o set de House of the Dragon e produções nacionais. A HBO confirmou que Pabllo Vittar, Luísa Sonza e o jornalista e personalidade da Twitch, Casimiro, são algumas das participações especiais. O ator John Cena, astro de Peacemaker, também marcará presença com uma entrevista exclusiva e imagens inéditas de seu personagem na nova série.

A Crunchyroll aposta na apresentação dos animes Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District e Attack on Titan Final Season Part 2.

No palco do Artists’ Valley by Santander o primeiro painel deste sábado será sobre a homenageada da edição de 2021 do evento, a quadrinista e cartunista, Laerte. Na oportunidade, a artista vai falar sobre sua carreira – os trabalhos e revistas que marcaram a história de ‘O Pasquim’ até ‘A Folha de S.Paulo’. Dona de uma história ímpar, ativista e defensora dos direitos trans, a cartunista completou 70 anos em 2021 e chegou a ficar internada devido a complicações da Covid-19. A organização entende que não poderia deixar de reconhecer e prestigiar uma artista que tem um trabalho desenvolvido na década de 70 e que se mantem atual.

TRANSMISSÃO TOTALMENTE REMODELADA

A plataforma oficial do evento, que foi totalmente remodelada para 2021, terá toda a navegação bilíngue, com conteúdos em português e inglês e poderá ser acessada de computadores, tablets e celulares. As opções de acessibilidade também estarão disponíveis, por meio de legendas no conteúdo gravado e exibido dentro da plataforma. Para os vídeos ao vivo em outra língua, a tradução será por closed caption no canal oficial da CCXP, na Twitch. Para garantir que o público consiga assistir diversos painéis o evento montou a programação separando todas as atrações nos palcos em horários diferentes.

O acesso às transmissões dos palcos da CCXP Worlds21 é gratuito, sendo necessário somente o preenchimento do cadastro na modalidade Free Experience, por meio do site da CCXP

PACOTE DIGITAL EXPERIENCE COM CUSTO DE APENAS 50 REAIS

Para aqueles que gostariam de ter uma experiência ainda mais completa como acessos as masterclasses feitas para o evento, vídeos on demand e ainda receber drops de produtos exclusivos durante a programação do evento, a CCXP Worlds 2021 oferece o pacote Digital Experience no valor de R$50,00.

SERVIÇO CCXP Worlds 2021

Datas: 4 e 5 de dezembro.

Edição digital

CREDENCIAIS:

• FREE EXPERIENCE (GRATUITO): Acesso à plataforma CCXP Worlds 21. Acesso ao conteúdo dos palcos Thunder, Artists’ Valley by Santander, Tribo Game Arena by Fanta, Creators & Cosplay Universe e Palco Colecionáveis. Acesso à fancam para interagir com visitantes de todos os mundos. Credencial digital da CCXP Worlds 21.

• DIGITAL EXPERIENCE (R$ 50): Tudo do FREE EXPERIENCE e mais: anúncios de produtos exclusivos e edições limitadas durante a programação; acesso a área de masterclasses; video on demand com conteúdo inédito*.