A Full Sail University premia escolas brasileiras na TechFest

Ao todo foi uma semana de webinars com instrutores e graduados da universidade americana, em painéis que rodaram com temas como realidade virtual e aumentada, consumo orientado por algoritmo, entre outros temas ligados à tecnologia.

Com o evento, os alunos do 9º ano do ensino fundamental até o 3º do ensino médio das escolas convidadas puderam participar ao vivo dos painéis, interagir e até mesmo debater com os palestrantes. Mas não parou por aí. Ao decorrer da semana, os praticantes produziram um jogo interativo, um personagem 3D e um design de aplicativo. “Foram três desafios que garantiram prêmios e menções honrosas aos alunos brasileiros”, comenta a Community Outreach Director, Carol Olival, ao informar que o evento é destinado para quem quer conhecer mais o mercado de tecnologia, e também para quem tem dúvidas sobre o setor.

No desafio 1, Interactive Game, os alunos Leonardo Fava do Colégio Presbiteriano Mackenzie Internacional do Tamboré (SP) e Theo Agunso do Colégio Johann Gauss, de São Paulo (SP) levaram as menções honrosas do Brasil.

O destaque para o vencedor do desafio no Brasil foi para Pablo Barrionueno do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, de Brasília (DF).

No desafio 2, que consistiu no App Design, as menções honrosas do Brasil ficaram para duas alunas do Everest Internacional School do Rio de Janeiro (RJ), Julia Cordeiro e Catalina Pestalardo. Já o vencedor do desafio no Brasil foi Leonardo Fava do Colégio Presbiteriano Mackenzie Internacional, do Tamboré (SP).

No desafio 3, produção de um personagem 3D, os alunos foram convidados a criar um novo super-herói e desenha-lo em um software. As menções honrosas dessa categoria ficaram para Rebecca Bessa McDonell do Colégio School of the Nations, de Brasília (DF), e para o Heitor Benotti do Colégio Guilherme Dumont Villares, de São Paulo (SP). Já o vencedor do desafio no Brasil foi o Daniel Emrish Filho do Colégio Guilherme Dumont Villares, de São Paulo (SP).

O ano se encerra e a Full Sail já planeja um cronograma de várias ações destinadas a alunos brasileiros para 2022