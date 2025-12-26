Yalo movimenta mais de R$ 30 milhões em vendas via WhatsApp durante a Black Friday no Brasil

A Yalo, plataforma inteligente de vendas com agentes de Inteligência Artificial, registrou no Brasil mais de R$ 30 milhões em transações realizadas via WhatsApp em apenas sete dias durante o período da Black Friday. O montante considera exclusivamente as operações feitas dentro da plataforma da Yalo, impulsionadas por campanhas personalizadas e orquestradas por IA, utilizadas por grandes marcas da indústria e do varejo que adotam a tecnologia conversacional da empresa para ampliar sua capacidade de vendas.

Atualmente, a Yalo atende marcas como Nestlé, Coca-Cola Femsa, Kellanova, Colgate, Mondelez e The Magnum Company, além de distribuidores e indústrias regionais que usam a plataforma para vender de maneira mais eficiente e previsível. O desempenho reforça o WhatsApp como um dos principais motores de receita do varejo brasileiro e consolida o comércio conversacional impulsionado por IA como uma estratégia madura, na qual a Yalo se posiciona como referência global ao conectar indústrias, distribuidores e varejistas por meio de agentes inteligentes.

“Esse resultado mostra, na prática, como a IA aplicada às jornadas conversacionais deixou de ser tendência para se tornar motor real de receita. A Black Friday de 2025 foi um marco de maturidade para esse modelo no Brasil e do que está por vir em 2026”, afirma Tiago Maldaner, Gerente de Customer Success Brasil da Yalo.

Segundo a empresa, o desempenho obtido neste período também reflete uma evolução estratégica importante: maior uso de agentes de IA para automação ativa de vendas, personalização de ofertas em escala, inteligência preditiva de reposição e atuação proativa junto ao varejo. Esses elementos, combinados, ampliaram a eficiência das campanhas e contribuíram para o volume expressivo transacionado na data.