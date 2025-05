F1(R) 2021 prevê que Max Verstappen vencerá o 2021 FIA FORMULA 1(R) WORLD CHAMPIONSHIP

A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) anunciaram hoje que F1® 2021, o jogo oficial do FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, projeta que Max Verstappen ganhará o Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021 e conquistará o título mundial contra o rival de temporada Lewis Hamilton. A simulação única da corrida usando F1® 2021 produziu uma verdadeira aula de direção, com a superestrela holandesa levando a melhor.

Depois de conquistar a pole position na qualificação, Max teve uma largada perfeita sob as luzes de Abu Dhabi no domingo, estabelecendo uma liderança sólida nas primeiras voltas. Deixando tudo na pista, Hamilton tentou até o fim, mas, com poucas oportunidades de ultrapassagem, viu as esperanças de seu oitavo Campeonato Mundial desaparecerem. A Mercedes teve algum consolo quando a equipe garantiu o título de Construtores pela oitava vez consecutiva.

Sergio Perez terminou em terceiro, chegando ao seu sexto pódio da temporada. Também estiveram entre os 10 primeiros lugares, Valtteri Bottas, que deixa a Mercedes após este fim de semana, e os dois pilotos da Ferrari, garantindo o terceiro lugar para a equipe na classificação de Construtores. O favorito de fãs, Kimi Räikkönen, em sua corrida final de Formula 1®, ficou em 10º, garantindo um último ponto para ele e a Alfa Romeo.

“Max e Lewis proporcionaram algumas das corridas mais dramáticas já vistas na Formula 1®. Não poderíamos ter desejado um final melhor para a temporada e, agora, se trata de um confronto final pelo título”, disse Paul Jeal, Diretor Sênior da franquia da F1® na Codemasters. “F1® 2021 permite a jogadores e jogadoras competir como seus heróis das corrida e encorajamos todos a compartilharem seus destaques da corrida de Abu Dhabi com nossos canais sociais antes do fim da temporada no domingo”.

Para comemorar o The Game Awards, que colocou F1® 2021 indicado na categoria Melhor Jogo Esporte/Corrida, fãs podem aproveitar o título a um preço especial de hoje até segunda-feira, 13 de dezembro*. F1® 2021, o jogo oficial do FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, apresenta vários novos recursos, incluindo o novo modo história emocionante, Ponto de Frenagem, um modo carreira expandido, que permite que duas pessoas se juntem e corram, e o Início de Temporada Real, com a opção de entrar para o campeonato em qualquer momento que já tenha ocorrido, adotando as classificações de piloto e construtor em tempo real.

