Remedy Entertainment anuncia Alan Wake 2

No The Game Awards 2021, a Remedy Entertainment anunciou Alan Wake 2, a tão esperada sequência do premiado thriller psicológico de 2010 do estúdio. Alan Wake 2 está sendo publicado pela Epic Games e estará disponível em 2023 para PC na Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

“Não é nenhum segredo que há anos buscamos apaixonadamente uma oportunidade de retornar à história de Alan Wake. Todo esse trabalho duro nos trouxe até aqui. As estrelas estão alinhadas. Está acontecendo agora, e sabemos que a comunidade está tão entusiasmada quanto nós para ver o próximo capítulo de Alan Wake se desdobrar”, comenta Sam Lake, diretor de criação da Remedy. “Alan Wake 2 é o nosso primeiro jogo de terror de sobrevivência, um gênero que nos permite mergulhar mais fundo do que nunca na construção de uma atmosfera intensa e uma história psicológica distorcida, em camadas”.

Remedy Entertainment revelará mais sobre o Alan Wake 2 no inverno de 2022.

“A Remedy continua a impulsionar a mídia com cada título que cria”, afirma Hector Sanchez, head da Epic Games Publishing. “Alan Wake 2 continua a tradição de uma história altamente envolvente e emocionalmente evocativa, entrelaçada com uma jogabilidade atraente, ao mesmo tempo em que atinge novos patamares que só ela poderia alcançar. Não poderíamos estar mais honrados em ajudar a dar vida às ideias de Sam e da equipe”.

O Alan Wake original seguiu com o protagonista titular em uma busca desesperada por sua esposa desaparecida, Alice. Ao descobrir as páginas de uma história de terror que supostamente havia escrito, o autor Alan Wake foi forçado a questionar sua sanidade enquanto, página por página, a história se tornava realidade diante de seus olhos. No início deste ano, a Remedy e a Epic Games Publishing lançaram uma remasterização moderna do título, Alan Wake Remastered, para PC na Epic Games Store e por meio de edições físicas e digitais no PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Para mais informações, acesse www.alanwake.com e siga @AlanWake no Twitter e no Facebook para fica a par de todos os detalhes.