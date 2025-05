Iron Galaxy Studios revela Rumbleverse, um Brawler Royale free-to-play

No The Game Awards, o Iron Galaxy Studios revelou o Rumbleverse, um Brawler Royale de 40 pessoas totalmente novo e gratuito, publicado pela Epic Games.

No jogo, os jogadores são lançados de um canhão e caem em Grapital City, onde há caos em cada esquina e no topo dos arranha-céus mais altos. Rumbleverse fará com que os competidores saltem de telhado em telhado e destruam caixas abertas em busca de armas, atualizações, novos movimentos e vantagens, em sua busca pela glória!

Rumbleverse também possui uma ampla personalização de brawler, permitindo que os jogadores misturem e combinem centenas de itens exclusivos para que possam se destacar da multidão.

Confira o trailer da estreia mundial aqui e dê uma olhada no Rumbleverse em ação no trailer completo de revelação da jogabilidade.

“Essa jornada começou para nós com a ideia de criar uma experiência social, competitiva e caótica. Queríamos construir uma área de jogo grande e hilária, onde sempre acontecem coisas espetaculares. Rumbleverse combina nosso amor pelo combate corpo a corpo com o trabalho em equipe e a expressão do jogador que tornaram os jogos uma fonte tão crucial de interação humana”, afirma o Co-CEO da Iron Galaxy, Adam Boyes.

Além disso, o Iron Galaxy hospedará um evento de jogo Rumbleverse “First Look” para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nesta sexta-feira, 10 de dezembro. Este evento por tempo limitado será aberto a um número seleto de jogadores sortudos que irão estar entre os primeiros a aterrissar na cidade de Grapital. Os interessados podem acessar www.rumbleverse.com para se inscrever.

Rumbleverse estará disponível a partir de 8 de fevereiro de 2022, no PC, por meio dos consoles da Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. O jogo tem suporte total para crossplay e cross-progression, tornando mais fácil formar equipes ou batalhar com seus amigos, independentemente de onde você escolher jogar.