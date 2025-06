GoPro lança o 4º Vídeo Anual do Million Dollar Challenge e anuncia os ganhadores do Prêmio Internacional

Hoje, a GoPro (NASDAQ: GPRO) anuncia o lançamento de seu quarto clipe anual do Million Dollar Challenge. O vídeo, 100% gerado pelos usuários da câmera, apresenta capturas feitas exclusivamente pela mais nova HERO10 Black. Este ano, 70 clipes compõe o corte final, resultando em 61 criadores recebendo $16.393,44 cada.

O Million Dollar Challenge foi aberto para inscrições junto ao lançamento da HERO10, em 16 de setembro e encerrado 11 semanas depois, em 2 de dezembro. A chamada foi simples: capturar algo cinematograficamente cativante que também destacasse um feature da nova HERO10 Black, e depois enviar para o GoPro Awards. Os criadores puderam enviar quantos arquivos quisessem, sem compromisso.

Foram enviados cerca de 28 mil clipes de todo o mundo, representando os rostos e lugares de 131 países. Da Albânia e Andorra até Zâmbia e Zimbábue. A equipe GoPro revisou mais de 230 horas de vídeos. Hoje, 61 criadores de conteúdo acordaram (ou ficaram acordados) para saber se tinham sido imortalizados no clipe do HERO10 Black Million Dollar Challenge e se haviam ganhado $16.393,44 cada – a parte igualitária do valor de $1 milhão.

Os criadores foram aos céus, literalmente, resultando no maior número de filmagens de FPV já apresentadas em um Million Dollar Challenge. Isso, junto com a resolução incrivelmente nítida de 5,3K, até 8X slo-mo e insana estabilização HyperSmooth 4.0 da HERO10 Black, resultou no vídeo mais variado do MDC até hoje, de crianças em corridas de cestos a veleiros em mares tropicais.

“Parabéns aos 61 incrivelmente talentosos criadores. O Million Dollar Challenge desse ano destaca algo que acende um fogo junto com ele, e vai muito além de um incrível atletismo e acrobacias, embora não consigamos nos cansar disso. É porque as cores e os próprios criadores nunca foram tão vibrantes”, diz Nicholas Woodman, CEO e fundador da GoPro. “Todos vocês, juntamente com a HERO10 Black, acabaram de nos ajudar a oferecer o vídeo de destaque mais original e 100% gerado por usuários que já fizemos. Obrigado”.

Com o novo processador GP2, os envios desse ano celebram a capacidade da captura de vídeo da HERO10 Black que vai até 5.3k60 (2X slow motion), 4K120 (4X slow motion) e 1080p240 (8X slow motion), HyperSmooth 4.0 de últimaa geração, e fotos de 23MP. E o GP2 melhora drasticamente a velocidade e fluidez de operação da câmera – tudo é mais rápido com a HERO10 Black. Assim como o acessório Max Lens Mod, que é trocado facilmente com a lente padrão da câmera HERO10 Black para trazer o Max SuperView – o campo de visão mais amplo e imersivo – assim como o Max HyperSmooth com uma trava completa 360˚ Horizon Lock para a HERO10 Black.

O vídeo HERO10 Black Million Dollar Challenge pode ser visto aqui – só não se esqueça de respirar.

Para conferir a lista completa dos ganhadores do prêmio GoPro Million Dollar Challenge, visite o blog da GoPro. Visite GoProbr. com para saber mais sobre a HERO10 Black e Max Lens Mod.