Jogador de Magic: The Gathering, Paulo Vitor Damo da Rosa é eleito melhor atleta de card games no Prêmio eSports Brasil 2021

O jogador profissional de Magic: The Gathering (MTG) Paulo Vitor “PVDDR” Damo da Rosa recebeu na noite de ontem,16/12, o troféu de Melhor Atleta de Card Games do Prêmio eSports Brasil 2021, realizado presencialmente em São Paulo. O jogador também foi um dos finalistas na categoria “Atleta do Ano”.

“Ganhar esse prêmio significa muito para mim. Esse reconhecimento é uma validação do meu trabalho. A gente se dedica muito para atingir o topo das nossas carreiras e é muito gratificante saber que há pessoas prestando atenção”, disse Paulo Vitor.

PV, como é conhecido dentro da comunidade, foi campeão mundial de MTG em 2020 e faturou diversos outros campeonatos nacionais e internacionais ao longo da carreira. Ele também faz parte do Magic: The Gathering Hall of Fame.