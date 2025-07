Setor de tecnologia discute impactos do aumento do IOF em live promovida pela ABES

A Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) realizará, nesta sexta-feira (11), às 15h, a live “O impacto da elevação do IOF nas empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação”. Com foco nas consequências da alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para o setor, o evento reunirá especialistas renomados para uma análise técnica e institucional do tema, abordando os efeitos da medida sobre a capacidade de investimento das empresas e os desafios decorrentes da complexidade tributária brasileira.

A iniciativa da ABES acontece em um contexto de alta relevância institucional. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, por meio de medida cautelar, os efeitos de decretos sobre o IOF editados pelo Executivo e pelo Legislativo. Também foi determinada uma audiência de conciliação entre os dois Poderes, marcada para o dia 15 de julho, em Brasília, reforçando a urgência e a importância do debate.

Para Andriei Gutierrez, presidente da ABES, o debate é essencial para que o país possa construir soluções equilibradas entre arrecadação e desenvolvimento. “O Brasil tem potencial para ser protagonista global em inovação, mas isso exige decisões responsáveis e sensíveis ao impacto sobre os setores estratégicos. Nesse contexto, a elevação do IOF afeta diretamente a previsibilidade e a atratividade dos investimentos em inovação no Brasil. Precisamos de um ambiente regulatório e tributário mais estável e alinhado com a nova economia digital, que favoreça a competitividade das empresas de tecnologia”, afirma Gutierrez.

Participam do painel Dr. Alex Leite (Advogado do Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advocacia), Dr. Saul Tourinho Leal (Advogado e sócio do Tourinho Leal Drummond de Andrade Advocacia, Dr. Manoel Antonio dos Santos (Diretor Jurídico da ABES), Mércia Barbosa (Líder do GT Tributário da ABES) e Jorge Sukarie (Conselheiro da ABES).

A transmissão ao vivo contará com interpretação em Libras e será uma oportunidade estratégica para empresários, investidores, gestores públicos e demais interessados compreenderem os riscos e as perspectivas que se desenham para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A participação é gratuita, mediante inscrição prévia no link.

SERVIÇO | Live ABES – O impacto da elevação do IOF nas empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Data: 11/07/2025 (sexta-feira)

Horário: 15h

Transmissão via Zoom, com interpretação em Libras

Inscrição gratuita no link.