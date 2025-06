Após ano de restrições em casa, itens para cuidar da saúde e beleza são os que mais crescem em vendas em 2021 no AliExpress

Um balanço feito pelo maior site de compras do mundo, o AliExpress, com seus consumidores brasileiros nos anos de 2020 e 2021 revela mudanças relevantes nos hábitos de compras online no país e que refletem a evolução da pandemia na sociedade brasileira.

Há um ano, no fim de 2020, os itens que mais registraram alta em vendas em todo o período foram produtos para o conforto no lar, como objetos de decoração e cuidados com o jardim, além dos eletrônicos voltados à conectividade, como microfones e webcams. Reflexo de um momento em que estudantes e profissionais passaram a trabalhar e fazer aulas remotamente, as vendas de câmeras cresceram mais de 18.000% no último ano.

Já a análise dos itens mais vendidos em 2021, que se encerra esta semana, aponta que o consumo de eletrônicos e acessórios manteve-se em expansão, como a crescente venda de smartphones e fones bluetooth de marcas famosas, como Xiaomi. Novos itens ligados ao cuidado com a saúde, como umidificadores de ar, garrafas de água e relógios do tipo smartwatch, usados para monitorar atividades físicas, ascenderam para a lista dos 10 produtos mais vendidos no ano.

A lista reflete, ainda, o fato de em 2021 muitos brasileiros, já vacinados, deixarem o isolamento e retornarem ao convívio social, o que elevou a venda de produtos ligados à beleza, como maquiagem e itens fashion. O produto mais vendido nesta categoria, por exemplo, foi “cílio postiço”. Este acessório de beleza foi, ao longo de 2021, o sétimo item a mais gerar receita na plataforma do AliExpress para brasileiros. Na relação dos mais vendidos do ano, aparece também “óculos de sol”, outro indicativo de maior exposição a ambientes externos e viagens.

De acordo com Briza Bueno, diretora de marketing do AliExpress no Brasil, os dados refletem o crescimento da preferência da plataforma entre os brasileiros e permitem compreender algumas mudanças de hábito na vida dos consumidores. “Muitas famílias tiveram um ano desafiador para gerir seu orçamento, o que as levou a pesquisar mais antes de fazer compras, o que beneficia o AliExpress, já que nossa plataforma concentra os produtos com o melhor custo-benefício do mercado”, afirma.

De acordo com Briza, o fato de o AliExpress possuir enorme variedade de itens, com muitos produtos únicos, que não são facilmente encontrados em outras plataformas, auxiliou o consumidor a ter uma melhor experiência de compra em 2021. Uma pesquisa pelo item “cílios postiços”, por exemplo, produto listado entre os campeões de vendas no ano, por exemplo, retorna mais de 3.600 kits diferentes disponíveis para compra, vendidos por centenas de lojas distintas.