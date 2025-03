Fone de ouvido com cancelamento de ruído: o aliado do trabalho remoto

Engana-se quem acha que os fones de ouvido sem fio são utilizados apenas para consumir conteúdo, como música e filmes, ou se exercitar. Hoje eles são itens praticamente essenciais para o dia a dia de profissionais que trabalham remotamente e necessitam participar de reuniões virtuais. Tanto que ganharam mercado juntamente à consolidação do modelo remoto ou híbrido de trabalho. De acordo com dados da consultoria IDC, a demanda por fones de ouvido só cresce em todo o mundo, com aumento de 25% em 2021 em comparação ao ano passado.

Há diferentes estudos que mostram que um modelo híbrido de trabalho é uma tendência consolidada durante a quarentena e que deverá continuar nos próximos anos. Mas, apesar da praticidade do formato mais flexível, trabalhar em casa ou num café nem sempre é fácil, considerando que são ambientes mais propícios a barulhos e outras interrupções sonoras. Por isso, seja pela proteção contra distrações, seja pela liberdade de não precisar mais lidar com fios e cabos, os fones de ouvindo sem fio podem auxiliar e até ampliar a nossa produtividade. São aparelhos que ajudam a manter o foco no que realmente importa no momento, especialmente com adição de tecnologias, como o cancelamento ativo de ruído (ANC, na sigla em inglês).

Mas como um fone de ouvido pode nos ajudar a ser mais produtivo? Bem, a tecnologia de ANC nos apresenta um impressionante avanço tecnológico que bloqueia diversos ruídos contínuos, como trânsito, canteiro de obras e até o som de um trem, para listar alguns exemplos.

Imagine-se na seguinte situação: você está sem internet em casa e precisa trabalhar de um café. Este não é exatamente o lugar mais confortável ou adequado, mas é a única solução no momento. Agora, pense que você precisa assistir a uma importante apresentação de um cliente enquanto o café está no horário de pico, cheio de gente e com muito barulho. Seria um cenário praticamente impossível de lidar sem fones ou mesmo com modelos mais antigos. É o tipo da situação em que fones com ANC permitem acompanhar essas atividades com a devida concentração.

O ANC é uma tecnologia que estava presente em headsets tradicionais, daquele bem grandes em formato de concha. Mas os investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento da Samsung permitiram miniaturizar chips, circuitos e peças, de forma surpreendente, oferecendo essa funcionalidade nos pequenos fones de ouvido sem fio da linha Galaxy Buds, como o recém-lançado, Galaxy Buds2.

A façanha de colocar tamanha tecnologia em fones tão diminutos só foi possível graças à inovação e o icônico formato dos Buds. Por conta deste design ergonômico, o usuário consegue o máximo de conforto (inclusive para usos prolongados), enquanto os dois microfones externos e a unidade de captação de voz dos fones permitem restringir até 98%1 dos ruídos externos, enquanto captam a sua voz de maneira clara e nítida.

Dependendo do modelo de fone de ouvido, a tecnologia ANC ainda permite ao usuário escolher quanto ele quer ouvir do volume externo — tornando possível aliar o cancelamento de ruído dos fones à audição de sons e alertas, como buzinas e motores de carro, trazendo conforto e mais segurança, ao mesmo tempo, durante a utilização.

E uma vez que a demanda por estes dispositivos só aumenta, eles devem se tornar cada vez mais presentes na vida das pessoas em busca de uma maior imersão em suas atividades, sejam para trabalho ou lazer.

* por Bruno Freitas , gerente sênior da Unidade de Negócios de Wearables da Samsung Brasil

1 Certificado pela UL Verification, cancelamento de ruído ativo (ANC) do Galaxy Buds2 elimina até 98% do ruído ao fundo. O recurso pode ser configurado no aplicativo Galaxy Wearable.