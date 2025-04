Samsung cria Future Generation Lab para se aproximar das novas Gerações

A Samsung anuncia no Brasil o Future Generation Lab (Future Gen. Lab), área global estratégica da companhia para se aproximar das novas gerações, com foco inicial na Geração Z, formada por pessoas nascidas entre a segunda metade dos anos 1990 até 2010. O objetivo é se aprofundar em quais são as necessidades e desejos de um público consumidor que convive desde sempre no mundo digital e conectado.

Para isso, foi criada uma equipe interna composta por 73 funcionários dedicados da Samsung, a maioria na faixa dos 20 anos, nos escritórios de todo o mundo, incluindo Coréia do Sul, América do Norte, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio, África, Índia, Rússia, China e América do Sul, no Brasil. Os novos funcionários trabalham em cooperação para reconhecer novas tendências e sugerir a criação de novos projetos, com foco em áreas de interesse que incluem tecnologia, games, esportes, artes e cultura, demonstrando como a percepção e a experiência da Geração Z podem ampliar a visão da companhia e proporcionar conversas genuínas com seus consumidores.

Os colaboradores do Future Gen. Lab na Samsung compartilham suas ideias, pontos de vista e expectativas com os executivos para ajudá-los a compreender o comportamento e os gostos dessa geração. A estratégia global também tem como objetivo fornecer insights que sirvam de apoio na tomada de decisões e ponto de partida para criação de campanhas de marketing, produtos e serviços.

Todos os colaboradores do Future Gen. Lab passaram por um treinamento da Samsung e receberam informações importantes para esse trabalho dentro da empresa. Os integrantes participaram de imersões com especialistas em redes sociais, marketing digital, pesquisas de mercado e áreas correlatas, além de aprenderem sobre o processo de criação de conteúdo e narrativa visual utilizado por influenciadores de sucesso.

“Além da característica consultiva dessas equipes, os membros do Future Gen. Lab estarão à frente de projetos específicos, criados a partir de novos insights para falar com esse público alvo de forma mais genuína. Eles vão explorar as ferramentas e linguagens disponíveis para criar um contato mais próximo e, inclusive, mostrar os nossos produtos e suas aplicações no dia a dia de um jeito mais autêntico, inovador e real. O Future Gen. Lab vai guiar a Samsung no presente e no futuro. Hoje, de GenZ para GenZ, e daí em diante”, afirma Arthur Wong, diretor de marketing da Samsung América Latina.

Os integrantes dessas equipes já estão trabalhando na produção de conteúdos focados nos interesses e no estilo de vida da Geração Z, levando em conta seus valores, opiniões e localizações geográficas. Os membros do projeto também estarão à frente da organização de eventos e novas parcerias com marcas e formadores de opinião relevantes para o seu público.

Para saber mais sobre o trabalho realizado pelo Future Generation Lab, clique aqui e aqui.