Austrália lança nova plataforma digital para ajudar estudantes da América Latina a descobrirem o melhor da educação australiana

O governo australiano acaba de lançar uma nova plataforma de educação especialmente focada nos estudantes brasileiros e de outros países da América Latina, já que a maior ilha do mundo abriu fronteiras para estudantes internacionais com o sonho de estudar em um dos melhores sistemas educacionais do mundo.

A Study Australia Experience, é a plataforma oficial do Governo da Austrália desenvolvida especialmente para informar e incentivar os estudantes de toda a América Latina a considerarem a Austrália como seu destino acadêmico, agora que os alunos totalmente vacinados podem viajar para lá.

A plataforma contará com eventos virtuais e atividades promocionais especificamente desenvolvidos para os estudantes latino-americanose ministrados por algumas das instituições mais prestigiadas da Austrália, aproximando os estudantes desta parte do mundo do sistema de ensino superior australiano e suas qualidades. É a primeira vez que uma plataforma do gênero é lançada para países de língua portuguesa e espanhola na América Latina.

Além disso, a plataforma também possui uma extensa lista de conteúdo interativo atualizado semanalmente e que estará disponível até 30 de junho de 2022, incluindo vídeos publicados diariamente, webinars, masterclasses, feiras virtuais de estudantes e muito mais, incentivando futuros alunos de toda a América Latina a considerarem a Austrália como seu destino acadêmico de escolha, já que com o avanço da vacinação, as medidas restritivas de entrada no país ficam menos rígidas.

Os estudantes interessados, ainda poderão contar com informações sobre os benefícios de estudar na Austrália, incluindo dicas sobre o país, cidades, instituições de ensino, custo de vida, mensalidades, estilo de vida, empregos, bolsas de estudo, vistos, requisitos de entrada e muito mais.

Craig Ford, Comissário de Trade & Investimento e co-líder da Equipe de Educação para a América Latina da Austrade, afirma que as universidades e faculdades na Austrália estão muito animadas para voltarem a receber os estudantes da América Latina: “O mundo enfrentou desafios significativos nos últimos dois anos e é incrível poder novamente receber com segurança estudantes internacionais. A Austrália está de portas e braços abertos para os estudantes internacionais. Temos um dos melhores sistemas de ensino superior, incluindo seis das 100 melhores universidades do mundo. Nos últimos anos, um número crescente de estudantes de ensino superior da América Latina escolheu a Austrália e esperamos receber muitos mais em 2022.

Além de possuir seis das 100 melhores universidades do mundo, de acordo com a Universitas 21, sete grandes cidades australianas – Melbourne, Sydney, Brisbane, Canberra, Adelaide, Perth e Gold Coast – estão incluídas no top 100 global do QS Best Student Cities, o que demonstra a qualidade dos cursos, a experiência positiva do aluno e a possibilidade de trabalho nestas cidades.

Como parte de uma população estudantil diversificada, 2,5 milhões de estudantes internacionais se formaram em instituições de ensino superior australianas nos últimos 50 anos. Entre esses estudantes internacionais estão um número crescente de bolsas de estudo internacionais. A Austrália ofereceu em 2019 mais de 3.000 bolsas e cursos de curta duração no Australia Awards para estudantes de mais de 55 países.

Estudantes da América Latina são convidados a visitar o site studyaustraliaexperience.com para descobrir mais sobre os cursos, instituições de ensino e qualificações disponíveis, vida estudantil e oportunidades de carreira de longo prazo.