Conheça 6 aplicativos que podem te ajudar na reforma da casa ou apartamento

Tirar as dimensões de um ambiente, escolher as cores das paredes de um cômodo, contratar um profissional para a reforma ou até simular a colocação de um determinado móvel. Esses são apenas alguns desafios de quem está querendo dar uma repaginada no visual do lar!

O que muita gente não sabe, porém, é que essas pequenas tarefas podem se tornar muito mais simples com a ajuda de alguns sites e aplicativos de reforma.

Confirma abaixo seis aplicativos que podem te ajudar na reforma da sua casa ou apartamento.

1 – Fix

A Fix é uma plataforma de delivery de serviços que oferece diversos profissionais certificados de manutenção pelo seu aplicativo. Pelo app, você pede serviços como pintura, montagem de móveis, eletricista, encanador e recebe orçamentos rápidos escolhendo com base em avaliações de outros clientes. São mais de 15 serviços disponíveis e atuação em São Paulo, Campinas, Americana, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Belo Horizonte. Em caso de emergências de manutenção domiciliar, os prestadores estão informados sobre os procedimentos de atendimento para não prejudicar seus clientes ou colaboradores.

2 – Magicplan

Para garantir uma reforma sem dor de cabeça, é essencial ter todas as medidas do cômodo e dos móveis. Se você não tem uma trena à mão, use o app Magicplan. Com a ajuda do celular, ele é capaz de medir o espaço e desenhar uma planta baixa por meio das fotos.

3 – Color Smart

Nem sempre sabemos qual cor colocar num ambiente, ou se o tom escolhido combinará com os móveis que compõem o espaço, não é mesmo? E ninguém merece ter que ficar testando uma infinidade de tintas na parede! Se esse é o seu caso, tenha logo o Color Smart na sua lista de aplicativos de reforma.

Ele possui três ótimas funções: descobrir a cor de determinado objeto; simular cores na parede de qualquer cômodo; e, por fim, calcular a quantidade de tinta necessária de acordo com as dimensões do espaço.

4 – Construcal

Reformar e decorar uma casa exige planejamento e isso significa ter ideia de um orçamento real. O Construcalc ajuda você calculando o gasto médio de acordo com o planejamento de cada ambiente. O aplicativo calcula, por exemplo, quanto material será necessário para fazer laje, parede, piso, ladrilho, entre outros.

5 – Houzz Interior Design Ideas

O aplicativo Houzz cobre arquitetura, design de interiores, decoração, paisagismo e reforma residencial. Possui mais de 17 milhões de fotos em alta resolução, todas podem ser filtradas por ambiente, estilo, orçamento, tamanho, cor ou uma combinação. Esse aplicativo tem uma proposta de inspiração parecida com a do Pinterest.

6 – Homestyler

Aplicativo para decoração para design de interiores. O aplicativo fornecerá técnicas para usar na criação de salas de estar modernas e para todas as demais dependências da casa. Ensina a projetar um quarto moderno, sala de estar, cozinhas, banheiros e quartos.