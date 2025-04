Campus Party Brasil 2022: saiba quem são os palestrantes da maior experiência tech do mundo

A Campus Party é considerada mundialmente o maior evento de imersão tecnológica e cultura digital. O evento acontece em diversas partes do mundo, tendo edições em diversos países, como Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, Espanha, Portugal, Costa Rica, Equador, Itália e até mesmo Singapura. Em 2021, mesmo em versão híbrida devido à pandemia, a feira reuniu 3 mil pessoas em São Paulo e foi transmitida nas plataformas digitais, o que fez com que a audiência chegasse a mais de 700 mil pessoas.

O evento reunirá especialistas em tecnologia de diversas partes do mundo. Um dos palestrantes é Jordan Soles, VP da Rodeo FX, empresa que ganhou o Emmy de Efeitos Visuais por seu trabalho na série Game of Thrones da HBO e recebeu mais 3 indicações por Lovecraft Country, WandaVision e Falcon & Winter Soldier. Outro participante é o PhD neurocientista da Society for Neuroscience e da Federation, o luso-brasileiro, Mestre Psicanalista, biólogo com formações na área da tecnologia como especialização em inteligência artificial, programação em Python e integrante IPI Intel de hardwares, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, referência científica sobre o uso da internet e seu impacto na inteligência. O neurocientista faz parte de 4 sociedades para pessoas de alto QI, entre elas, a Triple Nine Society (TNS), uma das mais restritas do mundo.

Outro especialista em neurociência confirmado na Campus Party Brasil é o Doutor em fisiologia humana Edgard Morya, Coordenador de Pesquisas do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), instituição que participou da idealização e execução do Projeto Andar de Novo, uma pesquisa pioneira em neuroreabilitação que promove recuperação parcial de movimento das pernas e de algumas sensações de paraplégicos.

Em um evento sobre tecnologia, a biotecnologia não poderia ficar de fora. Uma das palestras sobre o tema será da cientista Doutora Jaqueline Goes de Jesus, que integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país. Um recorde: já que a média no resto do mundo para esse mapeamento foi de 15 dias.

Outra palestrante internacional da Campus Party Brasil é a Doutora Sharron McPherson. Ela é co-fundadora do The Center for Disruptive Technologies, uma instituição de atuação global que conecta líderes, cientistas e especialistas em inovação e tecnologia para criar novas oportunidades de mercado e desenvolvimento na África. Outro nome do empreendedorismo é Artur Mainardi Júnior, Empreendedor, Curador da Campus Party e CEO do Grupo Somai, que atua em prol da distribuição para o mercado brasileiro de produtos SoftBank Robotics, a fim de expandir e promover o desenvolvimento das tecnologias mais avançadas em robótica no Brasil.

Já que a realidade virtual é um dos temas de mais destaque da tecnologia atualmente, Marcelo Lacerda, Co-fundador da Magnopus Inc, uma companhia de tecnologia baseada em Los Angeles (EUA), é mais um dos palestrantes confirmados no evento. A Magnopus Inc esteve na EXPO 2020 em Dubai, onde através do metaverso conectou milhares de pessoas em mundos digitais.

Informações sobre datas e ingressos no site: https://brasil.campus-party.org/