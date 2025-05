Doogee V20 é lançado com grande desconto promocional

O lançamento global do smartphone robusto (difícil de quebrar) Doogee V20 5G aconteceu ontem dia 21 de fevereiro. Este é o primeiro smartphone robusto com tela AMOLED. Originalmente avaliado em US$ 399,99 está sendo lançado por US$ 299,99. Este preço está disponível apenas para as primeiras 1000 compras no Aliexpress, Doogeemall e Banggood.

Quando se consideram os recursos incluídos, o V20 representa uma excelente relação custo / benefício. A tela traseira de 1,05″ certamente chama atenção. A tela traseira projetada para mostrar notificações, controlar músicas e verificar de níveis de bateria também pode ser personalizada. Na frente o V20 apresenta o conhecido Samsung E4 AMOLED tela com resolução de 2400*1080. Mede 6,43″ de comprimento e exibe uma ampla variedade de cores, incluindo pretos muito profundos.

A parte traseira vem em 2 acabamentos e 3 cores. As cores Wine red e Knight black são complementadas com um acabamento de fibra de carbono, enquanto o Phantom cinza vem com um acabamento chamado de AG frost.

Por causa de suas classificações IP68 e IP69K, o dispositivo é à prova d’água, à prova de quedas e à prova de poeira, como de costume para os aparelhos robustos da Doogee. Também é compatível com padrão militar MIL-STD-810G.

Em termos de memória, o V20 possui 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento rápido, que pode ser expandido para 512 GB com um cartão TF. O smartphone é alimentado por uma bateria de 6000mAh e o carregador rápido de 33W incluído carrega a bateria de 0 a 100% em menos de 2 horas. Ele também suporta carregamento sem fio de 15W.

A configuração da câmera traseira inclui uma câmera principal de 64MP, uma câmera de visão noturna de 20MP e uma câmera ultrawide de 8MP. A câmera frontal para selfies tem um sensor de 16MP.

Outros recursos incluem NFC, suporte para geolocalização com quatro satélites de navegação GPS, modo de jogo, um sistema de refrigeração avançado, um botão personalizado, proteção de tela Corning Gorilla Glass, suporte a nano-SIM duplo 5G, um kit de ferramentas virtuais e muito mais.

O preço de lançamento do Doogee V20 está excelente. Esse valor de US$ 299,99 está disponível apenas por um período limitado, após o qual retornará ao preço original de US$ 399,99 no AliExpress. Com cupons, você pode obtê-lo a preços ainda mais baixos. Visite o site oficial do V20 para saber mais sobre este produto.