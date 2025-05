Dia da Escola: instituição é essencial para o desenvolvimento do conhecimento

Publicada em fevereiro deste ano, a nota técnica da Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua/IBGE), mostra que o número de crianças de 6 e 7 anos quem não sabem ler e escrever cresceu 66,3% entre 2019 e 2021, passando de 1,4 milhão para 2,4 milhões, reforçando os impactos da pandemia de Covid-19 na educação pública do país.

Outro levantamento, ‘Educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias’, encomendado pelo Itaú Social, Fundação Lemann e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao Datafolha, revela que, para 28% de mães, pais e responsáveis, os estudantes precisam de programas de reforço e recuperação de aprendizagem, depois de dois anos de pandemia, que implicou em escolas fechadas e implantou o ensino remoto.

Neste 15 de março, quando é celebrado o Dia da Escola, o Bookplay, streaming de educação 100% brasileiro, visando colaborar para a redução desses índices e demais lacunas do processo de ensino e aprendizagem e do acesso a uma educação de qualidade, recomenda, entre os diversos conteúdos que disponibiliza em sua plataforma, três séries de videoaulas para ajudar educadores ligados à alfabetização:

– Aprendizagem: 40 vídeos

A série traz títulos como ‘Inteligências Múltiplas’, com informações sobre estratégias e ferramentas para os professores desenvolverem o conceito em sala de aula; ‘Avaliação da Aprendizagem’, que fala sobre como o papel de formador do professor pode refletir na transformação de um mundo melhor; e o ‘O Ambiente Educativo no Processo de Aprendizagem’, que aborda como as descobertas da neurociência ajudam no desempenho dos alunos.

– Etapas do Ensino: 10 vídeos

Entre as videoaulas, destacam-se ‘Educação Infantil de 0 a 3 anos’ e ‘Educação Infantil de 4 a 5 anos’, que tratam sobre concepção, aspectos históricos e políticos da educação infantil; e ‘EJA’, que explica como funciona a educação de jovens e adultos no Brasil.

– Processo Pedagógico: 53 vídeos

A série conta, entre os conteúdos, com as videoaulas ‘Planejamento Pedagógico’ (diversidade e trabalho pedagógico na educação infantil); ‘Avaliação Pedagógica’ (tipos, funções e instrumentos da avaliação pedagógica); ‘Políticas Educacionais’ (educação brasileira, direito do cidadão, responsabilidade do Estado e da família); e ‘Habilidades Socioemocionais’ (habilidades que ajudam os alunos a compreender suas emoções e a gerenciar seus pensamentos e ações positivamente, o que lhes possibilita sucesso na vida).

Para os professores que buscam na especialização uma forma de contribuir para um ensino ainda mais assertivo, qualificado, o Bookplay também conta com o Programa de Educação Continuada (PEC), com pós-graduações a distância, reconhecidas pelo MEC, em diferentes áreas, oferecendo conteúdos exclusivos e acesso a todo o acervo da plataforma. Voltados à Educação, o streaming indica oito de seus cursos, lançados recentemente:

– Atendimento Educacional Especializado e a Psicomotricidade: carga horária de 720 horas

– Educação Ambiental e Cidadania: carga horária de 520 horas

– Metodologias Ativas para Aprendizagem: carga horária de 560 horas

– Gestão Escolar: Mediação e Conciliação de Conflitos: carga horária de 510 horas

– Educomunicação: carga horária de 460 horas

– Educação Física e Práticas Inclusivas: carga horária de 720 horas

– Artes e Educação Infantil: carga horária de 560 horas

– Comunicação e Oratória: carga horária de 500 horas