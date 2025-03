Por que o domínio do inglês é essencial para as profissões geradas pelo metaverso?

O metaverso, para entendermos, é uma tecnologia de realidade virtual compartilhada, na qual podemos recriar experiências físicas em um ambiente digital e coletivo. Ele, por meio de estratégias omnichannel e utilizando as mais variadas ferramentas para estreitar o espaço entre o ambiente virtual e físico, integra a realidade online e off-line, aperfeiçoando a experiência do usuário ou a aprendizagem do aluno, no contexto educacional.

A Gartner, empresa que desenvolve tecnologias relacionadas a introspecção, prevê que 25% das pessoas passarão pelo menos uma hora por dia no metaverso até 2026. Segundo a empresa de pesquisa e consultoria, o ambiente que vem se firmando como tendência será usado para trabalho, compras, educação, social e entretenimento.

Ao analisarmos a nova realidade diante do mercado de trabalho, com as profissões que estão surgindo, encontramos um fator em comum na maioria delas: a exigência do inglês avançado como uma habilidade necessária. O domínio do idioma anglófono, sem dúvidas, ocupa um grande espaço dentro do meio profissional, sobretudo agora com o advento do metaverso, o estágio até então máximo da internet.

“No mundo corporativo, o inglês é um expoente da criação de networking, ajuda em reuniões, entrevistas, acordos, viagens e muitas outras situações que podem aumentar o currículo de quem domina o idioma. As portas, ainda mais agora no Metaverso e com toda a infinidade de possibilidades, estarão abertas para quem fala inglês e, por conseguinte, estará mais preparado para aproveitar a imersão gerada pelo novo momento digital”, explica Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas .

Uma pesquisa da Lenovo (empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente) apontou que quase metade dos funcionários, 44%, estariam dispostos a trabalhar no metaverso e acreditam que ele pode oferecer benefícios, como produtividade, para o local de trabalho.

No campo da educação, uma forma estratégica de uma pessoa se capacitar para o mercado de trabalho no metaverso é, por exemplo, estudar em escolas que possuem recursos digitais no seu ensino. Na Minds Idiomas , sua metodologia, com auxílio de lousa digital, faz com que crianças e jovens consigam aprender o idioma, adaptando-os à nova tendência tecnológica. Dessa forma, o corpo pedagógico consegue seu objetivo de ensino e os alunos se adequam à praticidade e nova realidade gerada.

O ensino, por sua vez, ganha o dinamismo necessário para que a aprendizagem ocorra de forma interligada ao metaverso. A combinação híbrida das experiências sociais físicas e online atuais serão expandidas em outras dimensões, se projetando de maneira mais imersiva no mundo real. No metaverso, a pessoa será transportada a um ecossistema virtual experimentando atividades imersivas e com enorme grau de realismo.