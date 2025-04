Em celebração ao Dia da Terra, Uber Planet 🌎 desembarca em São Paulo

Em celebração ao Dia da Terra, comemorado na próxima sexta-feira, a Uber lançou hoje em São Paulo o Uber Planet , o novo produto da plataforma que compensa a emissão de carbono (CO2) das viagens feitas com a nova modalidade. Desde que chegou na América Latina, as viagens feitas com os mais de 12 milhões de usuários que utilizaram o Planet conseguiram compensar mais de 47 mil toneladas de CO2.

Os créditos de carbono compensados serão direcionados para projetos de preservação de áreas em risco de degradação da Floresta Amazônica brasileira. Para isso, a Uber se uniu à Carbonext , empresa responsável por medir e compensar a pegada de carbono produzida pelas viagens na plataforma feitas através do Uber Planet.

“Estamos sempre pensando em novas maneiras de reforçar o nosso compromisso com as cidades onde atuamos e, por isso, trouxemos o Uber Planet para o Brasil. Depois de desembarcar em algumas cidades brasileiras, estamos expandindo as viagens com o Planet para que mais usuários da plataforma possam se movimentar e, ao mesmo tempo, ajudar o meio ambiente. Essa nova modalidade permitirá que a Uber siga com o seu compromisso global de se tornar uma empresa cada vez mais sustentável ao mesmo tempo em que contribuímos com a construção de um ambiente mais saudável para todos nós”, explica Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Para Janaína Dallan, CEO da Carbonext e parte do time do quarteto brasileiro de especialistas da ONU para mudanças climáticas, a parceria vai estimular a conscientização sobre a preservação da Amazônia, assim como o desenvolvimento da bioeconomia local. “Para a Floresta, os créditos funcionam como uma alternativa economicamente viável à derrubada das árvores para plantio de soja, pecuária ou venda ilegal de madeira, preservando a biodiversidade deste bioma. A Carbonext devolve à floresta 70% da renda gerada pela comercialização dos créditos de carbono para defesa, benefício e desenvolvimento da população que mora lá”, explica Janaína. “Estamos muito felizes com este projeto com a Uber, que vai estimular a economia de baixo carbono e a conscientização dos clientes, que estarão contribuindo com o futuro sustentável do planeta”, diz ela.

O valor de uma viagem com o Planet será, em média, 5% maior do que uma viagem com o Uber Comfort. Ao final de cada mês os usuários receberão um relatório com a quantidade de CO2 compensado.

A modalidade chegou ao Brasil em outubro de 2021 e, além das novas cidades lançadas hoje, já está disponível também em Porto Alegre, Florianópolis, Natal, Maringá, São José dos Campos e Campos dos Goytacazes.

Como funciona

A parceria beneficiará projetos em 1 milhão de hectares da Floresta, que geram cerca de 5 milhões de toneladas de créditos de carbono ao ano. Os créditos serão gerados a partir da manutenção das árvores da Amazônia de pé. Cabe lembrar que o desmatamento é a principal causa das emissões de CO2 e contribui diretamente para o aquecimento global e as mudanças climáticas.

Como fazer viagens com o Planet

Para usar o Uber Planet não é necessário baixar um novo app, basta abrir o aplicativo da Uber já instalado no celular, digitar os locais de início e destino da viagem e escolher a opção Uber Comfort Planet. A nova modalidade oferece a mesma qualidade e padrão de segurança de todas as viagens feitas com a Uber.

Compromisso com a sustentabilidade

Em 2020 a Uber anunciou que se tornará uma plataforma com emissão zero de carbono até 2040. Nos Estados Unidos, Canadá e em cidades europeias, a meta é de que 100% das viagens aconteçam em veículos elétricos (EVs) até 2030. A empresa também está comprometida a alcançar emissões zero das operações corporativas até 2030, uma década à frente das metas do Acordo de Clima de Paris.

Dia da Terra

Para celebrar o Dia da Terra, no dia 22 de abril, o aplicativo da Uber vai exibir os trajetos das viagens feitas com Planet na cor verde. Além disso, até o dia 18 de maio, a Uber vai dobrar a compensação de carbono das viagens feitas com o Planet.