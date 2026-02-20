Agile Digital Pet estreia no varejo para impulsionar a digitalização do setor pet

A Agile Digital Pet nasce com um objetivo claro: acelerar a transformação digital do varejo pet brasileiro. Especializada em marketing digital e vendas para o segmento, a empresa chega ao mercado como uma ponte estratégica entre lojistas, clínicas veterinárias e novas oportunidades de crescimento sustentável.A iniciativa é um desdobramento natural da trajetória da Agile Digital Farma, que construiu um case sólido no setor farmacêutico. Agora, a metodologia é direcionada ao universo pet, um dos mercados mais dinâmicos do país. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o setor registrou crescimento de 13,1% em 2024, alcançando R$ 74,1 bilhões em faturamento — e a tendência segue positiva.Fundada pelos CEOs Jonas Bertolin Sad e Victor Eloi, que se conheceram em 2018 na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Volta Redonda, a empresa nasceu após uma virada estratégica: ambos migraram da engenharia para o marketing em 2019, apostando na digitalização de nichos tradicionais. O que começou com atuação local evoluiu para uma especialização em segmentos de alto potencial de expansão.

Da farmácia ao pet: uma expansão estratégica

Após atender mais de 800 farmácias em todo o Brasil com uma metodologia focada em panfletagem digital, captação de leads e otimização de vendas, a Agile decidiu replicar o modelo no setor pet. A meta é alcançar 120 empresas do segmento nos próximos 12 meses, incluindo pet shops, clínicas e hospitais veterinários.A movimentação acompanha a expansão do próprio mercado. O setor pet brasileiro deve atingir R$ 90 bilhões até 2027, impulsionado por uma base estimada de 168 milhões de animais de estimação no país. Esse cenário cria um ambiente favorável para soluções que combinem marketing orientado a dados, geração de demanda e aumento de conversão.

Estrutura e posicionamento

A Agile Digital Pet herda a expertise construída no modelo farma, mas adapta a estratégia às especificidades do ecossistema pet. A operação conta atualmente com uma equipe de 25 profissionais distribuídos entre áreas comercial, financeira, operações, marketing e recursos humanos.A expansão também inclui presença em eventos estratégicos do setor, participação em feiras especializadas, podcasts de nicho e conexões com redes nacionais, fortalecendo o posicionamento como parceira de digitalização para o varejo pet.A aposta é clara: transformar o marketing digital em alavanca de crescimento real para um setor que, apesar de robusto, ainda tem amplo espaço para evoluir em eficiência, geração de demanda e relacionamento com o consumidor final.