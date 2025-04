PUCRS oferece bolsas integrais para o ingresso de mulheres na Ciência da Computação

Para contribuir com a inserção de mulheres nas áreas relacionadas a tecnologia, a PUCRS e a empresa Poatek estão lançando a terceira edição do Programa Mulheres na Computação. A iniciativa oferece cinco bolsas integrais para o ingresso no curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Escola Politécnica da PUCRS, além de bolsa-auxílio mensal de R$ 1.200, para cada aluna, durante os três primeiros semestres do curso.

A primeira etapa de inscrição para o programa é o registro de interesse, que deve ser feito até o dia 18 de maio, por meio do site do PUCRS Carreiras. Para concorrer às bolsas é necessário possuir renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. As candidatas passarão por etapas de entrevistas e deverão realizar a prova do Vestibular de Inverno 2022 da PUCRS, no dia 11 de junho.

Selecionada na primeira edição do Programa, a estudante Jennifer Bittencourt, incentiva as estudantes que desejam ingressar na área. “Pretendo sempre ser uma inspiração para as meninas que estão entrando e quero dizer para todas que tem esse sonho que a área de extas não é apenas para homens ou feita por homens. A mulheres são cada vez mais protagonistas nessa área, lembrem-se que o primeiro algoritmo foi escrito por uma mulher”.

Saiba mais sobre as etapas da seleção

18 de maio: prazo final para registro de interesse no site do PUCRS Carreiras e envio da documentação (comprovação de renda familiar até 1,5 salário mínimo por pessoa e histórico escolar do Ensino Médio ou comprovante de nota do Enem)

19 a 27 de maio: período de seleção das candidatas pela Comissão Organizadora;

23 a 27 de maio: período de entrevistas remotas por meio do Zoom;

30 de maio: divulgação das pré-selecionadas;

11 de maio a 6 de junho: período de inscrição no Vestibular PUCRS;

11 de junho: prova do Vestibular

15 de junho: definição das candidatas selecionadas mediante classificação no Vestibular;

16 de junho: divulgação das candidatas aprovadas.

Sobre o curso

O Bacharelado em Ciência da Computação na PUCRS oferece uma base sólida dos fundamentos da computação e uma visão profunda de temas como linguagens de programação, sistemas operacionais, redes e sistemas distribuídos, engenharia de software, inteligência computacional, computação gráfica e desenvolvimento de jogos.

A profissional diplomada estará habilitada para atuar na indústria de software e hardware. Também poderá se vincular a projetos de pesquisa, empreender e buscar oportunidades de carreira no exterior.