Doogee S98 Pro com câmera térmica e visão noturna já está à venda

Doogee S98 Pro é um telefone robusto com um design "alienígena" está disponível para venda desde ontem, 8 de junho. O telefone combina uma câmera de visão noturna de 20MP com uma câmera de imagem térmica para torná-lo o telefone ideal para uso com condições de pouca luz. Ele também tem uma terceira câmera de alta definição de 48MP com sensor da SONY.

A Doogee optou pela câmera térmica InfiRay, que tem mais que o dobro da resolução de seus concorrentes mais próximos. Ele também tem uma taxa de atualização de quadros muito alta ( 25Hz) o que facilita tirar fotos. O algoritmo Dual Spectrum Fusion da InfiRay permite que imagens térmicas sejam mescladas com imagens da câmera principal de 48MP em uma imagem com um número elevado alto de detalhes que permite diagnosticar melhor curto-circuitos elétricos, temperaturas altas , umidade, bloqueios, etc.