Pinterest e Tastemade anunciam parceria global para selecionar criadores, séries de conteúdo e transmissão ao vivo

Por sermos uma plataforma de inspiração à realização, estamos sempre procurando parceiros com ideias semelhantes, como a empresa de mídia Tastemade . É por isso que estamos felizes em nos unir a eles para uma parceria estratégica global inédita e multimilionária para selecionar criadores, séries de conteúdo e transmissão ao vivo no Pinterest. A colaboração de vários anos começa imediatamente, com a programação inicial sendo lançada ainda este ano nos EUA, América Latina, Europa e região da Ásia-Pacífico.

A Tastemade produz alguns dos conteúdos mais inspiradores do Pinterest, gerando 200% mais Pins salvos do que a média de um Pin comum.1 Estamos aproveitando a robusta plataforma global de vídeos e a comunidade de criadores da Tastemade para produzir uma variedade ainda maior de programação para inspirar os Pinners em todo o mundo. Como parte dessa nova parceria, as pessoas poderão conhecer um conteúdo inspirador por meio de Idea Pins, novas franquias de conteúdo e transmissão ao vivo, com os criadores do Pinterest e Tastemade à frente e no centro.

“Os consumidores, sem dúvida, adotaram o vídeo como o seu meio de conteúdo preferido, que é especialmente poderoso para inspirá-los a agir para criar uma vida que amam”, diz o cofundador e CEO da Tastemade, Larry Fitzgibbon. “As maiores tendências nas plataformas agora estão em vídeo, criadores e transmissão ao vivo — e essa parceria abrange os três em escala global. Temos um longo histórico de envolver profundamente o público do Pinterest e estamos animados em levar ainda mais Pinners da inspiração à realização por meio da narrativa em vídeo.”

Programamos 50 novas séries que serão lançadas exclusivamente no Pinterest. Elas contarão com talentos das comunidades de criadores da Tastemade e do Pinterest de todo o mundo — e serão produzidas em pelo menos oito idiomas diferentes nos estúdios globais da Tastemade.

Transmitiremos centenas de horas da nova programação ao vivo para o Pinterest TV, dos estúdios da Tastemade em todo o mundo. A experiência da Tastemade com a divulgação da transmissão ao vivo também nos ajudará a ativar criadores, marcas e consumidores.

Traremos conteúdo de vídeo de alta qualidade nos principais setores, e também nos emergentes. Ainda que a Tastemade tenha se concentrado historicamente em verticais de conteúdo de estilo de vida, como alimentação, viagens e casa e design, essa parceria expande a programação para outras categorias relevantes, incluindo beleza, moda, saúde e bem-estar, fitness, parentalidade , animais de estimação e muito mais.

Como parte dessa colaboração, os criadores terão a oportunidade única de fazer parcerias tanto com a Tastemade como com o Pinterest na vida real. A Tastemade sediará uma série de eventos presenciais para criadores em seus estúdios em todo o mundo, incluindo Los Angeles, Londres, Tóquio, Jacarta, Mumbai, São Paulo e Buenos Aires. Os criadores de ambas plataformas, Pinterest e Tastemade, se reunirão para atividades de construção de comunidades, ativações de criadores e sessões de treinamento focadas em selecionar mais histórias em vídeo de alta qualidade e engajamento geral no Pinterest.

“Como nosso maior parceiro de vídeo global, fiquei muito impressionado com a forma como a Tastemade expandiu sua plataforma, acelerou o ritmo de produção de conteúdos relevantes e criou valor no Pinterest”, disse Malik Ducard, Chief Content Officer do Pinterest. “Esta é uma extensão natural de nossa parceria já existente, em um momento importante para o Pinterest e estou entusiasmado em construir algo ainda maior para inspirar os Pinners em mais idiomas ao redor do mundo.”