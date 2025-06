AMAZFIT T-REX 2 chega ao mercado brasileiro

A Amazfit, marca líder global de wearables voltados para saúde e fitness, lança ao mercado brasileiro seu mais novo smartwatch voltado para esportes radicais e cenários extremos, o T-Rex 2. O novo relógio inteligente conta com características únicas e expressivas, como funcionamento em baixas temperaturas, podendo suportar até -30 ℃ e orientação profissional com PeakBeats™, algoritmo que avalia dados, como consumo máximo de oxigênio (VO2 Max), tempo de recuperação total, ritmo e eficiência de treinamento.

O T-Rex 2 conta com um sistema dual-band e suporte de navegação feito por cinco satélites, permitindo aos usuários maior autonomia com o GPS integrado ao smartwatch. Além disso, o relógio inteligente possui recursos avançados de registro de rotas e navegação em tempo real, o que possibilita marcar marcarem trilhas mais comuns no próprio aplicativo Zepp.

Outro destaque está nos recursos de monitoramento da saúde, como medição do nível de saturação de oxigênio no sangue, frequência cardíaca e de estresse do usuário durante ao longo do dia, tudo simultaneamente com apenas um toque – junto com a taxa de respiração do usuário. Todas as funções são suportadas pelo sistema PAI Health Assessment System que fornece uma pontuação de saúde simples e personalizada, onde é possível avaliar a qualidade do sono em detalhes — incluindo todos os estágios.

Além disso, o T-Rex 2 possui mais de 150 opções de esportes, incluindo o modo Triathlon de teste de resistência, Track Run profissional para registro de dados com correção inteligente do trajeto e o mais a modalidade Golf Swing. É possível criar modelos de treinamento personalizados para 11 esportes no Zepp App, bem como práticas com intervalo diretamente no relógio.

Por fim, o smartwatch pode reconhecer automaticamente dezenas de exercícios de força, com o algoritmo ExerSense™ que também é capaz de reconhecer oito tipos de modos esportivos. E, sua bateria pode chegar a até 24 dias em uso normal com uma única carga e resistência de até 10 ATM abaixo d’água ou até 100 metros de pressão abaixo d’água e já está disponível.

O Amazfit T-Rex 2 já está disponível no mercado brasileiro e chega no valor de R$ 1.540,00 nas cores verde, preta e preta com dourado principais e-commerces parceiros da marca.

Para mais informações, visite o site e siga a marca nos perfis oficiais: Facebook e Instagram.