Riot Games dá início ao evento Guardiãs Estelares

A desenvolvedora e distribuidora de jogos Riot Games anunciou detalhes do lançamento global de Guardiãs Estelares (Star Guardian), uma experiência mágica de 10 semanas que reúne jogadores e fãs de anime de todo o mundo com conteúdos imersivos dentro e fora dos jogos da empresa League of Legends, League of Legends: Wild Rift e Legends of Runeterra. Nesta quinta-feira, 14 de julho, estreia em todas as plataformas de streaming a música tema oficial do evento, “Everything Goes On”, que terá também um videoclipe. A autoria é do DJ Porter Robinson. Além dos lançamentos de conteúdo nos jogos, os jogadores e fãs terão acesso a um novo álbum, o “Sessions: Star Guardian Taliyah” e também à linha de produtos exclusivos de Guardiãs Estelares.

Guardiãs Estelares é uma homenagem da Riot Games ao gênero de anime “garotas mágicas” (mahō shōjo), que empodera mulheres jovens, mostra a importância de se ter bons amigos e celebra representações autênticas de cada um. Assim como o conteúdo e as séries que vieram antes desse evento, Guardiãs Estelares é um universo alternativo vibrante que gira em torno de um elenco jovem de Campeãs que lidam com a vida de estudante durante o dia e com as responsabilidades de serem guerreiras mágicas durante a noite.

“Guardiãs Estelares é um universo que nossos jogadores amam e pedem pra ver mais há muitos anos”, disse Jeremy Lee, o produtor executivo de League of Legends. “Estamos muito empolgados em trazê-lo de volta dessa forma, em vários títulos e partes da Riot, e trabalhar com tantos parceiros incríveis para conseguir mostrar o potencial desse universo para nossos jogadores e também para possíveis novos fãs que amem esse tipo de magia tanto quanto a gente.”

Como falado anteriormente, o ponto de partida deste lançamento é a estreia de “Everything Goes On”, música do aclamado vocalista, compositor, DJ e produtor Porter Robinson. Robinson escreveu, produziu e deu voz à música, que conta a história de duas Guardiãs Estelares, cada uma aceitando as perdas e encontrando a vontade de seguir em frente com novas companheiras à sua maneira. A música ficará disponível para transmissão em todas as principais plataformas de streaming e o videoclipe será lançado no YouTube.

Essa quarta iteração da série Guardiãs Estelares terá novos personagens que vão se juntar às queridinhas do público em três títulos da Riot:

League of Legends , o MOBA para PC mais jogado do mundo, lançará 12 novas skins Guardiãs Estelares, uma experiência narrativa no cliente chamada Guardiãs Estelares: Outro Céu; uma nova Campeã; e um passe de evento para habilitar mais conteúdos exclusivos: Lançamento de Campeã: Nilah, a Alegria Irrestrita (ADC) Skins: Akali (Lendária), Kai’Sa (Lendária), Ekko, Sona, Taliyah, Quinn, Nilah e Rell Guardiãs Estelares; Morgana e Fiddlesticks Nêmesis Estelares; Ekko Guardião Estelar Edição de Prestígio e Syndra Guardiã Estelar Edição de Prestígio Passe de Evento Guardiãs Estelares do LoL (e TFT) Volta do modo de jogo Livro Supremo de Ultimates Novos emotes, cromas e sentinelas Experiência narrativa no cliente: Guardiãs Estelares: Outro Céu (exclusiva do LoL) Ao longo de partidas de LoL e TFT, os jogadores vão progredir em uma história envolvente de amor e perda, amizade e perdão, pelos olhos de uma nova equipe liderada por Akali e Kai’Sa. Ao mesmo tempo, ao completar missões de Campeões no jogo, elas aumentarão seu “vínculo” com várias Guardiãs, habilitando recompensas e abrindo novas histórias ao longo do caminho.

, o MOBA para PC mais jogado do mundo, lançará 12 novas skins Guardiãs Estelares, uma experiência narrativa no cliente chamada Guardiãs Estelares: Outro Céu; uma nova Campeã; e um passe de evento para habilitar mais conteúdos exclusivos: League of Legends: Wild Rift , MOBA da Riot Games feito para dispositivos móveis, apresenta Guardiãs Estelares novas e o retorno das antigas durante esse evento, assim como uma experiência narrativa no cliente com os companheiros das Guardiãs Estelares: Skins: Orianna, Seraphine, Ahri, Senna, Xayah, Rakan e Miss Fortune Guardiãs Estelares; Rakan Guardião Estelar Redimido e Xayah Guardiã Estelar Redimida Passe de Evento Guardiãs Estelares Wild Rift Experiência narrativa no cliente (exclusiva do Wild Rift) Os jogadores vão acompanhar em primeira mão a jornada de Xayah para salvar Rakan com a ajuda de novas Guardiãs Estelares. Elas vão aumentar o nível do esquadrão e de seus companheiros, cumprir uma série de missões dentro do jogo, lutar contra monstros do caos em embates e acompanhar as destemidas Guardiãs Estelares à medida que aprendem a perdoar e fazer novas amizades.

, MOBA da Riot Games feito para dispositivos móveis, apresenta Guardiãs Estelares novas e o retorno das antigas durante esse evento, assim como uma experiência narrativa no cliente com os companheiros das Guardiãs Estelares: Legends of Runeterra , o premiado jogo de cartas digital, vai comemorar com o lançamento de skins de cartas, Guardiãs e tabuleiros com tema de Guardiãs Estelares: Skins: Gwen, Kai’Sa, Jinx, Senna, Quinn, Taliyah, Lulu e Soraka Guardiãs Estelares Além disso, Kai’Sa Guardiã Estelar estreia como a primeira skin lendária de LoR, trazendo uma ilustração exclusiva na carta, novas falas e uma animação especial ao subir de nível Guardiãs: Dragão Guardião Estelar e Boneca da Gwen Tabuleiro: tabuleiro Lendário Palco das Estrelas Novos emotes e versos de cartas

, o premiado jogo de cartas digital, vai comemorar com o lançamento de skins de cartas, Guardiãs e tabuleiros com tema de Guardiãs Estelares:

Como parte do evento, a Riot Games Music está lançando seu terceiro álbum de música para criadores, com tema apropriado e chamado “Sessions: Star Guardian Taliyah”. As músicas dos dois álbuns “Sessions” anteriores foram transmitidas mais de 43 milhões de vezes ao todo nas principais plataformas de streaming e oferecem aos criadores um catálogo vibrante e exclusivo de composições para uso gratuito em seu conteúdo. Jogadores e fãs podem esperar um conjunto de músicas dançantes e eletrônicas no terceiro álbum, que também mistura um pouco de glitch pop, future funk e kawaii bass. Os artistas participantes são:

3D BLAST

bear bear & friends

chromonicci

ev. exi

FIBRE

Hyleo

leon chang

Mélonade

Mere Notilde

Rob Robinson

Semoothe

Snail’s House

Strawberry Station

suteki

Synthion

TANUKI

O Fundo de Impacto Social da Riot Games, ferramenta sem fins lucrativos da Riot, será ativado durante Guardiãs Estelares para apoiar instituições sem fins lucrativos em todo o mundo, oferecendo aos jogadores várias maneiras de contribuir durante o evento. No League of Legends, entre 14 de julho e 15 de agosto, a Riot destinará 20% dos lucros do Passe de Evento Guardiãs Estelares ao Fundo de Impacto Social da Riot Games em parceria com a ImpactAssets. De 28 de julho a 29 de agosto, a Riot destinará 100% dos lucros das vendas da Taliyah Guardiã Estelar e pacotes relacionados ao Fundo de Impacto Social da Riot Games. Itens qualificados no jogo:

Taliyah Guardiã Estelar (somente a skin)

Conjunto Moldura Taliyah Guardiã Estelar

Pacote Croma Taliyah Guardiã Estelar

Pacote All-Star Taliyah Guardiã Estelar

No Wild Rift, para cada 10 monstros do caos derrotados pelos jogadores entre 14 de julho e 11 de agosto na experiência narrativa no cliente, a Riot Games contribuirá com US$ 1 para o Fundo de Impacto Social da Riot Games, até um valor máximo de US$ 2 milhões.

Para mais informações sobre Guardiãs Estelares 2022, visite o site ou fique de olho nas redes sociais: @leagueoflegends, @wildrift, @playruneterra e @riotgamesmusic no Twitter, Instagram e Facebook.