Com aporte de R$ 2 milhões, E-Forth lança modelo inédito para evitar desvalorização de carros elétricos usados

A startup brasileira E-Forth, fundada pelos empresários Ricardo Ceruli, Cassio Ceruli e Fabricio Barroca, chega ao mercado de mobilidade elétrica com uma proposta inédita no mundo: um programa de assinatura que garante cobertura de bateria para veículos elétricos após o fim da garantia de fábrica. Com investimento inicial de R$ 2 milhões, a empresa quer redefinir a relação entre consumidor, concessionárias e mercado de usados — um segmento que ainda sofre forte desvalorização por causa do custo elevado de manutenção dos EVs.

O plano, com mensalidades a partir de R$ 97, pode ser contratado diretamente no ato da compra de um carro zero quilômetro. A adesão é 100% digital e oferece reparo ou substituição da bateria, além de um selo “bateria assistida pela E-Forth”. Tanto o chassi quanto o número de série da bateria ficam vinculados ao programa, cuja cobertura passa a valer assim que expira a garantia original do fabricante — sem necessidade de vistoria prévia.

Inspirada em modelos de manutenção usados na aviação, a solução mira justamente o componente mais sensível e mais caro dos veículos elétricos. A bateria pode representar entre 30% e 40% do valor de um carro novo, o que torna qualquer necessidade de substituição um risco de alto impacto financeiro. “A substituição de uma bateria pode custar mais que o valor de um carro usado, o que afasta muitos consumidores da compra de elétricos. Nosso objetivo é eliminar essa barreira e fortalecer também o mercado de seminovos, que sofre forte desvalorização por conta desse risco”, afirma Ricardo Ceruli, CEO e cofundador da E-Forth.

O lançamento oficial está previsto para novembro, com início das operações nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Belo Horizonte. A expansão nacional está programada para ocorrer até fevereiro de 2026. A meta é ambiciosa: alcançar 5% da frota de seminovos elegíveis — aproximadamente 25 mil veículos — e atingir entre 10% e 20% dos novos modelos vendidos mensalmente.

O mercado mostra potencial claro para crescimento. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) apontam que o Brasil possui atualmente cerca de 500 mil veículos elétricos e híbridos em circulação, com mais de 18 mil novos emplacamentos mensais — sendo 19.016 apenas em julho de 2025. “Acreditamos que o nosso programa vai acelerar a adoção de elétricos e híbridos, oferecendo previsibilidade de custos e mais segurança para o consumidor”, diz Ceruli.

A estratégia da E-Forth inclui ainda a construção de uma rede nacional de parceiros. Concessionárias e oficinas credenciadas poderão comercializar o plano e executar reparos e substituições, recebendo remuneração pelas vendas e pelos serviços realizados. Para o lançamento, a startup estuda condições especiais tanto para veículos zero quilômetro quanto para uma parcela de seminovos já em circulação.

Ao combinar um modelo de assinatura acessível com uma cobertura que reduz o maior temor do consumidor de EVs, a E-Forth busca ocupar um espaço ainda inexplorado no país — e, potencialmente, antecipar uma nova fase de maturidade para o mercado de eletrificados no Brasil.