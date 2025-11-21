AWS impulsiona modernização e GenAI no Brasil, consolidando nova era de inovação e competitividade digital

Novo relatório da TGT ISG revela que serviços avançados e ecossistema de parceiros fortalecem transformação de negócios, modernização de legados e formação de talentos

A AWS está impulsionando a modernização em larga escala, a adoção de inteligência artificial generativa (GenAI) e a capacitação de profissionais no Brasil. A nova edição do relatório ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025, produzido e distribuído pela TGT ISG, destaca que, em 2025, a empresa lidera um novo ciclo de inovação no país, com o crescimento do uso de tecnologias como Amazon Bedrock, Amazon Q e Amazon Nova em diversos setores, incluindo finanças, manufatura, varejo e telecomunicações.

Para apoiar esse avanço, a empresa anunciou um investimento adicional de US$ 100 milhões no Generative AI Innovation Center para acelerar a adoção de GenAI e agentes de IA. Com equipes globais, o centro apoia clientes na transformação rápida de demandas em soluções, reforçando o compromisso da AWS em escalar o uso de IA e gerar ganhos de eficiência e inovação.

“Estamos entrando em uma fase em que modernização na nuvem e GenAI caminham juntas. Esse é o tripé da nova economia digital”, afirma Adriana Frantz, diretora de pesquisa da TGT ISG e autora do estudo. Segundo ela, a GenAI deixou de ser um experimento e passou a ser uma alavanca estratégica de diferenciação. “As empresas estão aplicando a tecnologia para gerar valor real, com ganhos expressivos em produtividade e eficiência. Os agentes de IA serão protagonistas da próxima fase da transformação digital”, comenta.

O movimento é reforçado pelo fortalecimento do ecossistema de parceiros da AWS, que têm ampliado a capacitação e certificação de profissionais, o número de competências, modernizado legados e o desenvolvimento de soluções verticais altamente especializadas. Essa combinação tem acelerado a maturidade digital das organizações brasileiras e impulsionado o surgimento de novos modelos de negócio.

“Os parceiros estão se especializando, criando diferenciação no mercado e garantindo aderência às exigências regulatórias e operacionais de cada indústria”, observa Adriana. “Essa verticalização fortalece a presença da AWS em mercados altamente competitivos e consolida o papel de seus parceiros como protagonistas na entrega de soluções de alto valor”.

O relatório também aponta que a escassez de profissionais especializados continua sendo um dos maiores desafios da inovação digital no país. Para diminuir essa lacuna, a AWS e seus parceiros têm ampliado os investimentos em formação técnica e certificação. Programas em parceria com universidades e trilhas oficiais de capacitação têm fortalecido a base de talentos em áreas como arquitetura cloud, DevOps, segurança e inteligência artificial.

Entre as iniciativas de maior destaque está o programa AWS Treina Brasil, que tem como meta capacitar 1 milhão de pessoas até 2028 em competências relacionadas à nuvem e à IA. “A formação de profissionais é tão estratégica quanto a tecnologia. Sem pessoas preparadas, não há transformação sustentável”, declara a autora.

A modernização é hoje um dos principais pontos de atenção das companhias. O relatório destaca que empresas que antes adotavam abordagens lift-and-shift estão migrando para arquiteturas nativas da nuvem, capazes de garantir eficiência, escalabilidade e inovação contínua. O Amazon Q Developer tem papel central nesse processo ao atuar como assistente inteligente de desenvolvedores, interpretando aplicações legadas, gerando documentação, sugerindo refatorações e boas práticas. Isso tem reduzido riscos e prazos em projetos historicamente complexos, como os de modernização de mainframes.

Um dos exemplos citados pela autora é o do Itaú Unibanco, que pretende migrar 100% de seus sistemas, inclusive os de mainframe, para a nuvem até o final de 2028. A AWS apoia esse movimento por meio de programas específicos e de uma rede de parceiros certificados em Mainframe Modernization, que vêm investindo em GenAI para acelerar e mitigar riscos nessas transformações.

O relatório ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 44 fornecedores em cinco quadrantes: AWS Professional Services, AWS Managed Services, AWS Enterprise Data Modernization and AI Services, AWS SAP Workloads e AWS Brazil Public Sector — Technology Services.

O relatório nomeia Accenture, Capgemini, Compass UOL e dataRain como líderes em quatro quadrantes cada. BRLink, Claro Empresas, Darede, Dedalus, Logicalis e TIVIT são citadas como líderes em três quadrantes cada. BRQ e T-Systems são nomeadas como líderes em dois quadrantes cada. A3Data, CI&T, Extreme Group, G&P, GFT, MadeInWeb, MIGNOW, Nextios, ST IT Cloud e Valcann são citadas como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a NTT DATA é reconhecida como uma Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em dois quadrantes. A Darede e a Kyndryl são reconhecidas como Rising Stars em um quadrante cada.