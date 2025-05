Pesquisa da ABB revela necessidade de a cadeia de suprimentos automotiva global adotar a automação

Uma nova pesquisa global encomendada pela ABB Robótica e conduzida pela Automotive Manufacturing Solutions (AMS) conclui que embora a automação seja considerada crítica para o futuro da indústria automotiva, muitas empresas na cadeia de fornecimento ainda não aproveitaram os benefícios oferecidos pela robótica e digitalização.

Quase todos os entrevistados (97%) acreditam que a automação e a robótica transformarão o setor automotivo nos próximos cinco anos, com um número semelhante (96%) prevendo que o software, a digitalização e o gerenciamento de dados serão igualmente significativos. Quando perguntados sobre o ritmo dos investimentos, a maioria acreditava que os novos OEMs e as startups estavam bem à frente da curva, investindo “muito bem” (38%) ou “bastante bem” (28%), seguidos pelos OEMs antigos, que, segundo 31%, estavam adotando a automação “muito bem”. No entanto, apenas 7% acreditavam que os fornecedores de Nível 2 estavam fazendo o investimento necessário, e os fornecedores de Nível 3 estavam mais atrás, com apenas 3%.

“Tradicionalmente, a automação tem sido vista como algo reservado apenas aos maiores fabricantes”, disse Joerg Reger, diretor administrativo da linha de negócios automotivos da ABB Robótica. “Mas a realidade é que o abrangente portfólio da ABB, que abrange tudo, desde robôs colaborativos (cobots), grandes robôs industriais e robôs móveis autônomos alimentados por IA, todos alimentados por soluções de software líderes, pode enfrentar os desafios enfrentados até mesmo pelos menores produtores. A automação pode tornar as empresas menores mais resilientes, flexíveis e eficientes.”

Por exemplo, os cobots YuMi® de braço duplo da ABB ajudaram recentemente a SUS Corporation do Japão, um fornecedor de componentes de alumínio fundido, a reduzir o tempo de montagem e aumentar a produtividade em 20%. A introdução dessa flexibilidade tão necessária permite que a empresa responda às flutuações da demanda, com retorno do investimento esperado em dois anos.

Daniel Harrison, analista automotivo da Automotive Manufacturing Solutions (AMS), disse: “Embora os fabricantes novos e estabelecidos estejam fazendo investimentos importantes, a cadeia de suprimentos essencial que os apoia não está se movendo tão rapidamente. Isto pode revelar-se problemático em termos de custos e também da velocidade com que componentes novos e cada vez mais complexos para VEs e carros conectados são entregues à fábrica. A automação e a robótica acessíveis e práticas precisam estar disponíveis para toda a indústria.”

A pesquisa da ABB reuniu opiniões sobre uma variedade de tópicos de um conjunto abrangente de quase 400 especialistas da indústria de fabricantes e fornecedores de veículos em todos os níveis de gestão e engenharia, bem como de outros profissionais importantes em todo o mundo automotivo.