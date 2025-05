Zoholics, evento realizado nos principais mercados da Zoho no mundo, chega ao Brasil

Pela primeira vez em 27 anos, a Zoho Corporation, empresa global líder em tecnologia, realizará sua conferência anual para usuários, o Zoholics, no Brasil. Esta será a primeira vez em que o evento, já realizado nos principais mercados da Zoho no mundo, vem ao Brasil com o objetivo de apoiar a crescente base de usuários e parceiros no país. O evento acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto, no Hotel Blue Tree Faria Lima, em São Paulo.

No Zoholics, os participantes têm a oportunidade de conhecer novos produtos e tendências no mercado de SaaS (Software as a Service) corporativo, estar próximos de especialistas em tecologia e conhecer soluções para dores específicas de suas emrpesas. O evento, que acontece em mais de 20 países em todo o mundo, busca explicar as principais ferramentas na nuvem da Zoho, ajudando negócios a avançarem em suas estratégias de transformação digital.

“Trazer o Zoholics ao Brasil é uma grande conquista para a Zoho. Estamos felizes em promover este evento, que já é tão relevante nos principais mercados da empresa, para cá. É de fato uma amostra de que a operação brasileira está crescendo, em proporção e relevância”, afirma Deborah Vasconcelos, gerente de marketing da Zoho Brasil. “O evento é uma oportunidade única de estarmos mais próximos da comunidade brasileira da Zoho, conhecendo suas dores, necessidades e em que etapa da jornada se encontram. Com isso, estamos cada vez mais perto de criar soluções que sejam realmente perfeitas para o contexto de cada uma delas”, diz.

Os usuários brasileiros também poderão acompanhar palestras de representantes da Zoho Brasil e também internacional, além de participar de workshops e sessões individualizadas com especialistas nas ferramentas e tirar suas principais dúvidas. No centro das discussões durante o Zoholics Brasil estarão temas de ordem capazes de definir o sucesso das empresas da atualidade, como transformação digital, segurança e privacidade, inteligência artificial (IA) e experiência e sucesso do cliente (CX e CS). Além disso, o Zoholics Brasil contará com espaços para networking, onde participantes poderão ter contato direto com representantes de empresas de diferentes portes e setores.

Crescimento no Brasil

O Zoholics chega ao Brasil em um momento de intenso crescimento. No país desde 2021, a Zoho Brasil tem exibido resultados promissores, posicionando o Brasil atualmente como o país com a maior receita de novos usuários em todo o mundo — a Zoho está em mais de 180 países. Recentemente, a Zoho Brasil também lançou o pagamento em reais (R$), como maneira de democratizar o acesso à tecnologia de ponta para empresas, dialogando com a realidade e necessidades das companhias brasileiras.

Em sua primeira edição, o Zoholics Brasil contará com uma palestra de Rodrigo Vaca, diretor geral da Zoho Brasil, que detalhará a jornada de crescimento da Zoho e também os planos futuros da companhia no país. Além disso, o evento também contará com palestras sobre comunicações unificadas, gestão de relacionamento com clientes para PMEs, colaboração na era digital e integração de inteligência artificial em ambientes de negócios, entre outros.

Serviço

Zoholics Brasil

Quando: 7 e 8 de agosto

Onde: Blue Tree Premium Faria Lima

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989 – Itaim Bibi, São Paulo

Ingressos: Link