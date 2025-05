Minsait Payments conclui aquisição da Totalnet, maior processadora de pagamentos eletrônicos do Uruguai

A Minsait Payments, filial de meios de pagamento da Minsait, empresa de transformação digital e TI da Indra, concluiu a aquisição de 100% das ações da Totalnet, maior processadora de pagamentos eletrônicos do Uruguai. A operação teve início em dezembro de 2023 e chegou à sua fase final no último mês de junho, com o prosseguimento dos trâmites para obtenção das autorizações regulamentares exigidas pelo Banco Central uruguaio nesse tipo de transação.

A proposta de valor da Totalnet está alinhada ao posicionamento de mercado da Minsait Payments, voltado para a gestão integral de ecossistemas de meios de pagamento. A companhia uruguaia passa a integrar o portfólio da filial de serviços financeiros da Minsait, enriquecendo o catálogo de soluções da companhia, em especial para o setor do varejo.

De acordo com Luis Abril, CEO global da Minsait e diretor executivo da Indra, a aquisição não só demonstra a confiança da Minsait Payments no potencial do mercado uruguaio, como também reforça a presença da empresa na indústria latino-americana de meios de pagamento.

“A Minsait Payments é um dos negócios da companhia que tem crescido mais rapidamente mundo afora e essa nova aquisição nos permite ganhar escala e também agregar valor à marca, beneficiando acionistas, colaboradores e clientes”, apontou Abril.

O diretor executivo da Minsait Payments, Javier Rey, também se disse satisfeito com a aquisição da Totalnet e afirmou que a transação permitirá que a empresa uruguaia avance ainda mais em seus negócios no país, mantendo sua posição de liderança local e ampliando seu escopo de atuação na indústria de meios de pagamento.

“A compra da Totalnet contribui para ampliar a presença da Minsait Payments na América Latina, mas também cria novas opções estratégicas para nós, uma vez que cria um modelo operacional de aquisição que poderemos exportar para outros países da região, abrindo espaço para a criação de novos serviços e soluções tecnológicas para esse segmento do mercado local”, defendeu Rey.

Já o CEO da Totalnet, Alberto Mello, destacou que a incorporação da companhia uruguaia ao ecossistema da Minsait Payments contribui tanto para o crescimento do negócio quanto para a consolidação da empresa na liderança do mercado local de meios de pagamento.

“Passamos por uma etapa de transformação que, agora, se desdobra nesse segundo passo, orientado para a incorporação de novas tecnologias, mais avançadas e voltadas para a diversificação dos negócios da Totalnet, com vistas ao crescimento e ao atendimento aos clientes e à comunidade local. Estamos orgulhosos do que já conquistamos e motivados a ir ainda mais longe, com ajuda da Minsait Payments, que nos garante maior robustez e projeção, graças ao reconhecimento global do grupo Indra”, assinalou Mello.

Para a Minsait Payments, a aquisição da Totalnet é parte do ambicioso plano estratégico da empresa, voltado para o crescimento na América Latina e iniciado entre os anos de 2021 e 2022, quando a companhia concluiu a aquisição de outras empresas de meios de pagamento da região, como a equatoriana Credimatic e a chilena Nexus. Em ambos os casos, a integração com a Minsait Payments melhorou as margens de lucro e as projeçõs de crescimento das marcas.