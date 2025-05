Inscriçoes abertas: ESPM, Neil Patel e Alumia promovem formação avançada em Marketing Digital

Capacitar profissionais para dominar os pilares essenciais do marketing digital – SEO, Mídia, Inbound e Conversão – bem como formar líderes capazes de aplicar estratégias inovadoras e eficazes em suas áreas de atuação, são alguns dos propósitos da Formação Avançada em Marketing Digital, by Neil Patel, que a ESPM, escola referência em Marketing e Inovação voltada para negócios, e a plataforma de educação Alumia, em parceria com a Neil Patel Brasil, promovem de 3 de setembro a 26 de novembro, com aulas ao vivo em formato online pela plataforma zoom. As inscrições estão abertas até xx de setembro pelo link aqui.

No curso, de 80 horas e sob a coordenação de Bruno Peres, professor da pós-graduação da ESPM, os estudantes terão a chance de explorar casos reais e identificar oportunidades de crescimento ao resolverem estudos de caso de grandes empresas do mercado, como TOTVS, Philips, NP Digital e MedSênior.

Segundo Peres, os cases reais inseridos na metodologia trazem benefícios imensuráveis aos participantes, que ao final do curso recebem certificado da ESPM, com a chancela de Neil Patel. “Os profissionais poderão conhecer todas as etapas de implementação e execução para que possam transformar suas carreiras, o que é muito importante em um mundo dominado pela Inteligência Artificial e inúmeras ferramentas e estratégias digitais. De fato, pode mudar o jogo.”

Sobre Formação Avançada em Marketing Digital, by Neil Patel

O curso é destinado a profissionais de marketing digital, propondo aprimoramento de habilidades e estratégias, e para empresas do setor que buscam se destacar no mercado B2B. A capacitação traz diferenciais como mentoria exclusiva com a NP Digital para os 50 primeiros matriculados ou até o dia 10 de julho; feedback personalizado com Neil Patel para os trabalhos com melhor avaliação em cada módulo, reconhecimento das empresas parceiras na resolução dos desafios dos cases reais, proporcionando visibilidade; além do ambiente favorável para conexões e novos negócios.

Serviço: Formação Avançada em Marketing Digital, by Neil Patel

Quando: 3 de setembro a 26 de novembro

Como: Aulas ao vivo em formato online pela plataforma zoom

Informações e inscrições: aqui