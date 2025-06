Como proteger seus dispositivos eletrônicos do calor e evitar danos

Com as altas temperaturas que estamos sofrendo, é preciso lidar com outro problema: o superaquecimento de aparelhos eletrônicos. Quando a temperatura do dispositivo aumenta além do normal, corre-se o risco de diminuir sua vida útil e até mesmo causar danos permanentes.

Engana-se quem acha que isso afeta apenas celulares. Televisores, notebooks e PCs também podem sofrer com esse problema. Para evitar isso, é necessário tomar algumas providências para cuidar desses dispositivos.

Por que acontece o aquecimento?

Antes de irmos para as dicas, é essencial entender por que ocorre o superaquecimento desses dispositivos. Os aparelhos esquentam devido à resistência oferecida pelos condutores à passagem da corrente elétrica, fazendo com que parte da energia seja convertida em calor.

Esse aquecimento, apesar de natural, pode ser altamente prejudicial, pois indica uma ineficiência energética que pode causar danos aos componentes eletrônicos, reduzir a vida útil do aparelho e aumentar os custos de manutenção.

Como evitar?

Agora que sabemos como ocorre, existem alguns meios de evitar o superaquecimento desses dispositivos. No caso de computadores e notebooks, recomenda-se o uso de coolers externos e ventoinhas, além de sempre manter os dispositivos em ambientes arejados e evitar a exposição direta ao sol.

Deixar os dispositivos em locais muito quentes, como carros ou superfícies metálicas, por longos períodos, especialmente se estiverem expostos ao sol, é receita para desastre. Quando o aparelho estiver superaquecido, ele não deve ser colocado no congelador em hipótese alguma, pois o choque térmico e a condensação interna podem causar sérios danos.

Em caso de superaquecimento dos celulares, o recomendado é desativar os recursos que geram calor, como Wi-Fi, sistema de geolocalização e internet móvel. Caso isso não funcione, é preciso desligar o celular imediatamente. Para notebooks, o ideal é remover a bateria e levar o dispositivo para um ambiente com uma temperatura mais baixa antes de ligá-lo novamente.

Ao recarregar esses aparelhos, o ideal é optar por locais arejados, com uma temperatura amena, em uma superfície plana e longe do sol. Além disso, recomenda-se sempre usar conexões seguras entre o carregador e os pontos de tomada.

Televisores e videogames

No caso dos televisores, é recomendado mantê-los em locais bem ventilados e projetados para comportar o aparelho, como uma parede com um painel para TV, longe do sol e em ambientes com temperatura entre 0ºC e 40ºC para evitar danos. Além disso, a manutenção e limpeza regulares impedem o acúmulo de poeira, que pode dificultar a ventilação e causar superaquecimento e eventuais curtos-circuitos.

Já os videogames precisam de cuidados especiais, especialmente quando usados por longos períodos em climas quentes. O ideal é que os consoles sejam mantidos em locais frescos e sem contato com o sol.

A Nintendo, Sony e Microsoft estipulam que a temperatura ideal de operação de seus consoles (Switch, PS5 e Xbox Series X/S) varia entre 5°C e 35°C. Além disso, é importante prestar atenção ao aumento de barulhos vindos dos aparelhos, pois isso pode indicar acúmulo de poeira e superaquecimento.