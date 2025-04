Empresa brasileira concorre a prêmio internacional de tecnologia

A mais importante premiação da indústria de Data Centers da América Latina conta com um concorrente brasileiro na categoria Mission Critical Tech Innovation (que em tradução livre significa: Inovação Tecnológica em Tarefas Críticas). Com boas chances de levar o prêmio, a cloudvBOX, empresa sediada no Parque Tecnológico de Sorocaba/SP, representa o país com um micro data center independente e modular, com sistema de resfriamento híbrido.

O prêmio faz parte da programação do DCD>Connect, que acontece em Cancún, México. Há 13 anos, se dedica a reconhecer as melhores pessoas, projetos e equipes que colocam a inovação no epicentro do setor da economia digital. A cerimônia de premiação deste ano será realizada amanhã, dia 26 de setembro, no evento DCD>Connect Cancún, no hotel Moon Palace.

Desenvolvido com processadores Intel e AMD, o cloudvBOX EDGE inova e oferece soberania de dados, baixa latência e alta performance com economia, previsibilidade financeira e mobilidade. Com design modular e eficiente, que elimina a necessidade de grandes sistemas, proporciona alta performance com menor impacto ambiental, alinhando inovação, ética e respeito ao meio ambiente. Concorrendo com gigantes do setor, a cloudvBOX espera garantir uma repercussão importante e o reconhecimento do setor a partir do DCD Awards.

“Concorremos na categoria dedicada a reconhecer soluções de última geração desenvolvidas com apelo sustentável. Estamos comprometidos em entregar alta capacidade de armazenamento e processamento, aliado a alta tecnologia e principalmente eficiência energética, atendendo às crescentes demandas de TI, data centers e Inteligência Artificial”, sinaliza Silvan Alves, CEO da cloudvBOX, responsável pelo desenvolvimento do produto.