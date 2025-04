Comitê Gestor da Internet no Brasil abre chamada para trabalhos

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) abriu chamada para a publicação de textos no 5º volume do livro “TIC, Governança da Internet, Gênero, Raça e Diversidade”, e na edição especial da Revista PoliTICs, que terá como foco propostas de regulação de plataformas digitais para o Brasil. Os prazos para envio dos materiais terminam em outubro e novembro deste ano, respectivamente.

Diversidade e governança da Internet

Alinhada à “Agenda de Gênero, Raça e Diversidade”, divulgada em 2023 pelo CGI.br, a 5ºedição da publicação “TIC, Governança da Internet, Gênero, Raça e Diversidade” convida à submissão de propostas de artigos e de ensaios que explorem desafios e oportunidades para a ampliação da diversidade, participação e inclusão, no contexto do ecossistema de governança da Internet. Assim, espera-se textos que abordem – mas não se limitem – os seguintes temas: “multissetorialismo, diversidade, inclusão e participação no ecossistema de governança”; “inteligência artificial e discriminação algorítmica”; “inclusão digital e participação social”; “infraestruturas tecnológicas, desigualdades e meio ambiente” e “desinformação, educação e ambiente digital”.

Lançado em 2021, o livro tem como propósito reunir diferentes personagens em torno de discussões por uma Internet mais inclusiva e plural. “A 5ª edição do livro estimulará reflexões sobre os avanços realizados nos últimos anos em termos de concretização de experiências multissetoriais inclusivas, participativas e diversas, no contexto da Goverança da Internet e também os desafios a serem percorridos nesse ambiente”, comenta a Conselheira do CGI.br, Bianca Kremer, responsável por coordenar os trabalhos da publicação.

Os interessados devem enviar os resumos com as propostas até 6 de outubro. Para saber mais detalhes sobre o processo de submissão, avaliação e seleção, acesse a página da chamada.

Regulação de plataformas

Fruto da parceria entre CGI.br e Instituto Nupef – organização social voltada à promoção do uso seguro das tecnologias de informação e comunicação –, a chamada de artigos inéditos para edição especial da Revista PoliTICs receberá textos até 1º de novembro. Com foco em temas ligados à tecnologia, comunicação e política, a revista a cargo do Instituto Nupef publica textos que ajudam a fomentar o debate sobre temas ligadas às políticas de comunicação e de TIC, de forma acessível e qualificada.

Os artigos para a edição especial deverão levar em conta a análise dos resultados da Consulta sobre Regulação de Plataformas Digitais, promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Realizada em 2023, a consulta reuniu mais de 1,3 mil contribuições da sociedade brasileira, mobilizando indivíduos e organizações ligados à comunidade científica e tecnológica, ao governo, ao terceiro setor e ao segmento empresarial de todas as regiões do país. As colaborações captadas nessa ampla escuta, após sistematizadas, deram origem a um relatório divulgado no final do ano passado.

“A Consulta feita pelo CGI.br proporcionou um extenso e original retrato da perspectiva brasileira sobre a regulação de plataformas. Esse mapeamento de visões e posicionamentos de diferentes setores da sociedade possibilita diversas interpretações e análises, que podem ser exploradas por novos autores nessa edição especial da revista”, enfatiza Rafael Evangelista, Conselheiro do CGI.br.

“Regulação econômica das plataformas digitais”; “concentração e abuso de poder econômico; “soberania digital, infraestruturas e plataformas digitais”; “riscos e regulação para o trabalho em plataformas digitais”; “desinformação, discurso de ódio, violência online e extremismos”; “privacidade e proteção de dados em plataformas digitais” são alguns exemplos de temas que podem ser abarcados pela edição especial, que será publicada em versão impressa e eletrônica no primeiro semestre de 2025.

Acesse a página da chamada para saber mais detalhes sobre como enviar seu artigo, conhecer a lista completa de temas e as regras para a participação: https://cgi.br/pagina/chamada-politics/