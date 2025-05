DPR anuncia Claudio Placa como novo Diretor Comercial durante o Futurecom 2024

A DPR Telecomunicações, empresa brasileira com capital 100% nacional que atua há 29 anos no mercado de Telecom oferecendo soluções exclusivas e integradas para a estrutura de Internet banda larga fixa e contribuindo com o processo de inclusão digital no Brasil, acaba de anunciar no Futurecom 2024 a contratação de Claudio Placa como novo Diretor Comercial da companhia. Aos 44 anos de idade, o executivo paulistano acumula mais de 13 anos de experiência profissional no Setor com passagem por diversas empresas de renome.

Com formação em Redes de Computadores e diversos cursos de Análise Comportamental, PNL, Coaching e Liderança, Claudio chega à empresa com foco em vendas e novos negócios para o mercado e provedores e ISP’s. “Estou muito entusiasmado com a oportunidade de fazer parte do time da DPR, uma empresa sólida que se destaca pela sua qualidade, inovação e compromisso com a inclusão digital no Brasil. Minha missão é impulsionar o crescimento da companhia, trazer oportunidades e novos negócios “, afirma Claudio.

Com sua experiência acumulada ao longo dos anos e sua passagem recente pela operadora de Internet Azza, Claudio traz uma nova perspectiva para os desafios da DPR junto ao mercado de provedores e ISP’s, contribuindo para um Brasil mais conectado. “Acredito que a verdadeira liderança se traduz em formar equipes fortes e colaborativas. Estou comprometido em fomentar um ambiente onde todos possam se desenvolver e alcançar seu pleno potencial, sempre focando na entrega de resultados exponenciais”, finaliza.

A DPR Telecomunicações oferece soluções exclusivas e integradas para a estrutura do setor de telecom de Internet banda larga fixa. Com uma cadeia produtiva composta, prioritariamente, por parceiros nacionais, a montagem dos produtos ocorre na fábrica sediada em Sorocaba (SP), em uma área com mais de 9.000 m². Líder em tecnologia e serviços para ISPs do Brasil, a empresa possui mais de 100 patentes registradas e desenvolve o que há de mais moderno e inovador para provedores e operadoras de Internet, além de ser a maior distribuidora Nokia na América Latina.