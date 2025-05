DPR e Nokia apresentam soluções no Futurecom 2024

A DPR Telecomunicações e a Nokia se uniram mais uma vez para impulsionar a conectividade no Brasil, desta vez durante o Futurecom 2024. A colaboração entre as duas marcas tem como foco a expansão de redes de última geração e o fortalecimento da infraestrutura digital no país.

Com a expertise da Nokia em soluções de redes e a ampla presença da DPR no mercado brasileiro (a empresa é a maior distribuidora Nokia na América Latina), a parceria amplia o acesso à conectividade de alta velocidade. “Trabalhar com a Nokia, uma líder global no setor, ajuda a DPR a seguir transformando o futuro da conectividade no Brasil,” afirma Cláudio Placa, Diretor Comercial da DPR. Segundo a empresa, a colaboração visa atender à crescente demanda por redes robustas e estáveis, alinhando-se aos padrões de inovação globais.

O Futurecom 2024, que ocorre anualmente, é o palco ideal para esse tipo de parceria, reunindo líderes da indústria, executivos e especialistas para discutir as tendências que moldam o futuro das telecomunicações. A DPR e a Nokia apresentaram soluções conjuntas que prometem redefinir o setor, desde redes 5G até a Internet das Coisas (IoT), passando por soluções para cidades inteligentes e cibersegurança.

Essa parceria é um passo importante para a digitalização no Brasil, e promete trazer benefícios significativos para o desenvolvimento tecnológico do país. “A colaboração entre DPR e Nokia representa o futuro da conectividade no Brasil e estamos ansiosos para ver os frutos dessa união,” concluiu Felipe Garcia, Diretor de Marketing para a unidade de NI da Nokia.

Com essa união estratégica, DPR e Nokia reforçam seu compromisso em tornar o Brasil uma referência em inovação digital e infraestrutura tecnológica na América Latina.